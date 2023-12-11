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≡ Очередное переименование в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48176
Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 11.12.23 - 14:44
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Здравствуйте. Волна переименований катится по Костанайской области и вот докатилась до с. Октябрьское Карасуского района. Это поселок - ровесник целины, где большинство жителей против переименования. Далее я привожу обращение одного из жителей этого поселка, оно взято с сайта Одноклассники. Уважаемая редакция, если можно, опубликуйте этот текст.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3622
Re: Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 11.12.23 - 14:44
#1
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Опять наверное какая то инициативная группа с шилом в одном месте постаралась? Власти с маниакальным упорством стараются проводить не популярные решения. Я уже говорил , что старые названия это самоидентификация для людей живущих там, можно сказать одна из пуповин привязывающих к этому месту. Даже если это 50 лет СССР. Давно уже нет перевалбазы, даже в моём детстве её не было. А до сих пор есть ребята с "переваловки".
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3198
Re: Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 11.12.23 - 15:04
#2
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Затоболовка ведь сразу стала мегаполисом круче Нью-Йорка сразу после пермименования в Тобыл. Так и с Октябрьским будет. Сразу после переименования, как по мановению волшебной палочки, жизнь там будет лучше чем в Париже. Не понимают сельчане что им хорошо сделать хотят.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6517
Re: Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 11.12.23 - 17:41
#3
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Моя подруга ехала из Астаны, ее друзья взялись довести до рудного, а я хотел ее встретить, все таки после операции, суставы меняли. Смотрю на ватцап пришло сообщение: проезжаем Тобол. Оказывается довезли ее до станции Тобол что возле лисаковска, а там по разумению водителя до рудного подать рукой. Тут я звоню подруге, куда подъехать, где ее встретить? Она никак не понимает,не может объяснить, а я думаю город тобыл бывший затоболбск
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
94
Re: Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 11.12.23 - 18:12
#4
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Такое впечатление складывается, что кто-то специально запускает эти многоходовочки, чтобы будоражить и ссорить народ, а потом "нужную рыбку " ловить в мутной воде.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34317
Re: Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 11.12.23 - 19:03
#5
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Соберут те или иные, пусть так и будет.
Жаль, что нши активисты предали тогда улицу Тарана, плевать им было.
Да и кинотеатр профукали..
Так и живем, все все пофиг.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1340
Re: Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 12.12.23 - 11:47
#6
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Цитата:
111:
все все пофиг

Да не всем.. Я тоже против этих подлых переименований. И дело даже не в русскости названия,а совсем в другом. Те же подлецы падали в ноги к нурике,а потом лишали его привилегий. Низко и подло это всё.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
94
Re: Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 12.12.23 - 12:44
#7
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Цитата:
Сабыр:
Низко и подло это всё.

И очень мерзко. А эти шакалы пинают умирающего льва и мнят себя героями. Противно!
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