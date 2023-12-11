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Около семи человек оказалось под завалами из-за ЧП в Костанае
Около семи человек оказалось под завалами из-за ЧП в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48173
Около семи человек оказалось под завалами из-за ЧП в Костанае
Отправлено: 11.12.23 - 14:26
Инцидент произошел сегодня, 11 декабря, около 12:36, по адресу ул. Энергетиков, 1 в жилом массиве Амангельды (быв. Красный партизан). По предварительным данным ДЧС, здесь произошел хлопок газовоздушной смеси.
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s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3622
Re: Около семи человек оказалось под завалами из-за ЧП в...
Отправлено: 11.12.23 - 14:26
Судя по фото никакой это не хлопок, а самый настоящий взрыв. Опять чиновничий птичий язык? Всем добра, надеюсь что люди будут живы и здоровы!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34311
Re: Около семи человек оказалось под завалами из-за ЧП в...
Отправлено: 11.12.23 - 14:32
Цитата:
Интересно, кто то внятно может объяснить, что такое хлопок, и че он отличается от взрыва?
Так там взорвалось или хлопнуло?
И тут же:
Цитата:
Так что это было?
Может ЩЕЛЧОК?
Тогда Щёлкнуло?
saba:
Судя по фото никакой это не хлопок, а
Судя по фото никакой это не хлопок, а
Интересно, кто то внятно может объяснить, что такое хлопок, и че он отличается от взрыва?
Так там взорвалось или хлопнуло?
И тут же:
Цитата:
Из-за взрыва обрушилось одноэтажное здание. Обломками завалило около 7 человек.
Так что это было?
Может ЩЕЛЧОК?
Тогда Щёлкнуло?
Re: Около семи человек оказалось под завалами из-за ЧП в...
Отправлено: 12.12.23 - 02:29
Хлопок… Нужно на законодательном уровне этот новояз запретить. Это же просто издевательство над родственниками пострадавших.
Re: Около семи человек оказалось под завалами из-за ЧП в...
Отправлено: 12.12.23 - 02:33
Люди что? Умерли в результате хлопка? От смеха чтоль разорвало? Как этот язык антиутопии через границу то просачивается?
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1152
Re: Около семи человек оказалось под завалами из-за ЧП в...
Отправлено: 12.12.23 - 08:25
Сейчас везде так, вместо взрыва хлопок, вместо наводнения подтопление, вместо пожара возгорание. Этим видимо уменьшают степень эмоционального воздействия на свое руководство, в первую очередь, ну и на публику во вторую. Ведь за взрыв можно из теплого кресла вылететь, на а за хлопок лишь пальчиком погрозит.
s
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 6
Около семи человек оказалось под завалами из-за ЧП в Костанае
Отправлено: 12.12.23 - 08:59
Цитата:
Это не новояз .
Это совершенно обычный технический термин, в документальных описаниях пожарной опасности смесей газов имеются три вида опасностей: вспышка, хлопок и взрыв.
При вспышке увеличение давления продуктов сгорания (газа) практически не происходит. Газ быстро сгорает, ярко освещая всё вокруг.
При хлопке газа уже возникает повышение давления. Оно вызывает звуковые эффекты, но разрушений при этом не наблюдается.
Взрыв газа отличается от «хлопка» большей скоростью распространения фронта пламени и резким возрастанием давления, которое может стать причиной разрушения технологического оборудования и строительных конструкций. (Google)
Артем Марусич:
Хлопок… Нужно на законодательном уровне этот новояз запретить.
Хлопок… Нужно на законодательном уровне этот новояз запретить.
Это не новояз .
Это совершенно обычный технический термин, в документальных описаниях пожарной опасности смесей газов имеются три вида опасностей: вспышка, хлопок и взрыв.
При вспышке увеличение давления продуктов сгорания (газа) практически не происходит. Газ быстро сгорает, ярко освещая всё вокруг.
При хлопке газа уже возникает повышение давления. Оно вызывает звуковые эффекты, но разрушений при этом не наблюдается.
Взрыв газа отличается от «хлопка» большей скоростью распространения фронта пламени и резким возрастанием давления, которое может стать причиной разрушения технологического оборудования и строительных конструкций. (Google)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 368
Re: Около семи человек оказалось под завалами из-за ЧП в...
Отправлено: 12.12.23 - 09:49
Цитата:
Насколько помню - хлопок это детонация горючего вещества без последующего возгарания и/или термического поражения людей и/или конструкций. Взрыв с возгарантием и/или термическим воздействием. Поэтому есть термо-барический взврыв (а не хлопок) хотя по механизму они идентичны - детонация распыленной горючей смеси. Эти термины используют узкая прослойка спецов для общения между собой. Для большинства обывателей и то и другое взрыв. Но поскольку МЧС и пр. военизированные структуры наиболее часто встречающиеся с детонациями и взрывами очень формализированные, речь их представителей очень канцеляризирована и без терминов они не могут. По этой причине у разных диванных критиков происходят детонации.....
111:
что такое хлопок, и че он отличается от взрыва?
что такое хлопок, и че он отличается от взрыва?
Насколько помню - хлопок это детонация горючего вещества без последующего возгарания и/или термического поражения людей и/или конструкций. Взрыв с возгарантием и/или термическим воздействием. Поэтому есть термо-барический взврыв (а не хлопок) хотя по механизму они идентичны - детонация распыленной горючей смеси. Эти термины используют узкая прослойка спецов для общения между собой. Для большинства обывателей и то и другое взрыв. Но поскольку МЧС и пр. военизированные структуры наиболее часто встречающиеся с детонациями и взрывами очень формализированные, речь их представителей очень канцеляризирована и без терминов они не могут. По этой причине у разных диванных критиков происходят детонации.....
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