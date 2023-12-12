Цитата:
maxsaf:
кто там чей враг?
Это демонстрация незнания истории, неумения разобраться в происходящих в мире процессах? Или просто нежелание взглянуть правде в глаза?
В отличие от российских начальников, до последнего долдонивших про "партнёров", и США, и НАТОвские, и европейские начальники давно и открыто считают Россию врагом и относятся к ней, как к врагу и на словах, и на деле. И открыто заявляют, что они воюют с Россией.
Это каким твердолобием надо обладать, чтобы в упор не хотеть видеть очевидного?
А нефть - нужный всем товар. Сейчас не времена первой половины прошлого века, когда мир чётко делился на два враждебных лагеря. Хотя и тогда были т.н. "нейтралы", через которых делались какие-то дела между врагами.
Сейчас обществу насаждается примитивная мысль об "агрессии" России в отношении Украины, что позволяет США почти в открытую торговать с Россией, цинично усмехаясь в сторону Европы, которой они запретили покупать у России и нефть, и газ.
А особо "одарённые" продолжают верить этому бреду про "агрессивную Россию".[Исправлено: Skeptic, 12.12.2023 - 09:41]