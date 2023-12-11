Отправлено: - 09:49

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что такое хлопок, и че он отличается от взрыва?

Цитата:Насколько помню - хлопок это детонация горючего вещества без последующего возгарания и/или термического поражения людей и/или конструкций. Взрыв с возгарантием и/или термическим воздействием. Поэтому есть термо-барический взврыв (а не хлопок) хотя по механизму они идентичны - детонация распыленной горючей смеси. Эти термины используют узкая прослойка спецов для общения между собой. Для большинства обывателей и то и другое взрыв. Но поскольку МЧС и пр. военизированные структуры наиболее часто встречающиеся с детонациями и взрывами очень формализированные, речь их представителей очень канцеляризирована и без терминов они не могут. По этой причине у разных диванных критиков происходят детонации.....