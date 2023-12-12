Отправлено: - 09:39

maxsaf:

кто там чей враг?

[Исправлено: Skeptic, 12.12.2023 - 09:41]

Цитата:Это демонстрация незнания истории, неумения разобраться в происходящих в мире процессах? Или просто нежелание взглянуть правде в глаза?В отличие от российских начальников, до последнего долдонивших про "партнёров", и США, и НАТОвские, и европейские начальники давно и открыто считают Россию врагом и относятся к ней, как к врагу и на словах, и на деле. И открыто заявляют, что они воюют с Россией.Это каким твердолобием надо обладать, чтобы в упор не хотеть видеть очевидного?А нефть - нужный всем товар. Сейчас не времена первой половины прошлого века, когда мир чётко делился на два враждебных лагеря. Хотя и тогда были т.н. "нейтралы", через которых делались какие-то дела между врагами.Сейчас обществу насаждается примитивная мысль об "агрессии" России в отношении Украины, что позволяет США почти в открытую торговать с Россией, цинично усмехаясь в сторону Европы, которой они запретили покупать у России и нефть, и газ.А особо "одарённые" продолжают верить этому бреду про "агрессивную Россию".