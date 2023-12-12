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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21259
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.12.23 - 07:38
#14281
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Цитата:
111:

Чё молчишь?
Цитата:
maxsaf:
А от чего ты своего сына так пытаешься уберечь насильно?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1087
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.12.23 - 09:39
#14282
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Цитата:
maxsaf:
кто там чей враг?

Это демонстрация незнания истории, неумения разобраться в происходящих в мире процессах? Или просто нежелание взглянуть правде в глаза?
В отличие от российских начальников, до последнего долдонивших про "партнёров", и США, и НАТОвские, и европейские начальники давно и открыто считают Россию врагом и относятся к ней, как к врагу и на словах, и на деле. И открыто заявляют, что они воюют с Россией.
Это каким твердолобием надо обладать, чтобы в упор не хотеть видеть очевидного?
А нефть - нужный всем товар. Сейчас не времена первой половины прошлого века, когда мир чётко делился на два враждебных лагеря. Хотя и тогда были т.н. "нейтралы", через которых делались какие-то дела между врагами.
Сейчас обществу насаждается примитивная мысль об "агрессии" России в отношении Украины, что позволяет США почти в открытую торговать с Россией, цинично усмехаясь в сторону Европы, которой они запретили покупать у России и нефть, и газ.
А особо "одарённые" продолжают верить этому бреду про "агрессивную Россию".

[Исправлено: Skeptic, 12.12.2023 - 09:41]
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