Re: График движение общественного транспорта сократили из-за...

Отправлено: - 22:38

Троллейбусное движение было открыто 28 декабря 1989 года по маршруту КСК (Камвольно-Суконный Комбинат) — Центральный рынок. К этому моменту были сданы в эксплуатацию административный корпус, четыре тяговые подстанции и контактная сеть по этому маршруту. Депо было рассчитано на 50 машино-мест с возможностью расширения до ста. Изначально в парке работало около 280 человек.[1] Позже был продлён до автовокзала на юге города маршрут номер 1, запущены маршруты 2, 3 и 4. В 1991 году на линию выходило до 50 троллейбусов, и велись переговоры о расширении депо.В 2005 году движение было остановлено, однако нет никаких данных относительно причин этого. Известно, что это случилось не позднее июля. К сентябрю в парке оставалось 7 машин, однако контактная сеть на всех четырёх маршрутах оставалась рабочей[3]. Говорилось о планах восстановления сети. В 2012 году сеть и тяговые станции были отключены и демонтированы. На сегодняшний день власти не планируют возрождение троллейбусного движения.