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≡ Где такое еще увидишь? Только в Америке - От марафона до музея Harley-Davidson - такими открылись США костанайскому путешественнику
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48173
Где такое еще увидишь? Только в Америке - От марафона до музея Harley-Davidson - такими открылись США костанайскому путешественнику
Отправлено: 10.12.23 - 14:06
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Свое путешествие Сергей ФРУНЗЕ начал с Чикаго. Здесь 8 октября проходил один из элитных беговых стартов из «большой шестерки» - World Marathon Majors. Но каждый марафонец мечтает получить заветную медаль Six Star Finisher World Marathon Majors. Она демонстрирует финиш на всех шести пробегах. К этой цели в ближайшие минимум 3 года и максимум 6 лет стремится костанаец.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1087
Re: Где такое еще увидишь? Только в Америке - От марафона до...
Отправлено: 10.12.23 - 14:06
#1
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Почему люди упорно путают континент под названием "Америка" со страной под названием "США"?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34311
Где такое еще увидишь? Только в Америке - От марафона до музея Harley-Davidson - такими открылись США костанайскому путешественнику
Отправлено: 10.12.23 - 15:50
#2
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Да, США велики не только силой и величием, а и красотой своей природы..
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9154
Re: Где такое еще увидишь? Только в Америке - От марафона до...
Отправлено: 10.12.23 - 20:13
#3
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Пройти пешком всю Испанию - да легко. В эту поездку он, правда, ограничился автомобилем, исколесил на нем 8 000 км, побывал в 13 штатах.-------А что , в Испании есть штаты ???
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
556
Re: Где такое еще увидишь? Только в Америке - От марафона до...
Отправлено: 12.12.23 - 02:23
#4
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Хорошие дороги выбрал. Еще такое увидеть можно в Алматы.
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