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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34309
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.12.23 - 21:48
#14266
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Цитата:
YESNO:
Интересная реальность,

Это обычная реальность.
Так делается.
Танкера, потом отдаются под чужие флаги и тд..
Официально не придерешься.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
350
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.12.23 - 21:58
#14267
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Цитата:
abaika95:
хоооосподе даже риторика у них одинаковая получилась)

ну а что? объект зависти за это время не изменился. чужой успех, чужая рациональность и эффективность, чужой ум.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1312
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.12.23 - 00:29
#14268
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Цитата:
111:
Это обычная реальность

Т.е для одних создается реальность то что существует противостояния с НАТО и многие в это верят и даже участвуют в этом, а с другой
стороны обычный бизнес сюда входит и продажа урана США, и так же вложения в амер гособлигации ? И это нормально значит, ты вот не удивлен даже
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1312
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.12.23 - 00:32
#14269
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Цитата:
maxsaf:
Все из той же оперы, да?

Нет.
Это все равно что ты снаряды продал своему врагу и он потом убил твоих братьев по оружию.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34309
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.12.23 - 00:43
#14270
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Цитата:
YESNO:
е для одних создается реальность то что существует противостояния с НАТО и

Не понял, ты про бизнес или про противостояние?
Я собственно про бизнес..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34309
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.12.23 - 00:48
#14271
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Цитата:
YESNO:
продажа урана США, и так же вложения в амер гособлигации ? И

Хм..
Ты начал путать бизнес и идейные какие то инсинуации?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34309
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.12.23 - 00:50
#14272
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Это Пипец как говорится..
Путать Крен с Моржовым ....мясом..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34309
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.12.23 - 00:54
#14273
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Цитата:
YESNO:

Путать политику и бизнес, мы все можем.
Но каковы реалии?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21257
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.12.23 - 01:03
#14274
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Цитата:
YESNO:
Нет. Это все равно что ты снаряды продал своему врагу и он потом убил твоих братьев по оружию.

А кто чей враг?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21257
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.12.23 - 01:12
#14275
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Цитата:
111:
Ну ты не путай, ребенка, и здорового кабана не инвалида то.. Если получится, отправим его насильно. Он не бежит за холодильником, он сам наполняет его, и не бежит из за каких то там надуманных ценников, в отличии от некоторых..

А от чего ты своего сына так пытаешься уберечь насильно?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1312
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.12.23 - 01:19
#14276
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Цитата:
111:
Хм.. Ты начал путать бизнес и идейные какие то инсинуации?

Что ты там себе напридумывал. Какие идеи? У кого? Это не идеи совсем то.
Я ничего не путаю как раз.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1312
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.12.23 - 01:21
#14277
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Цитата:
maxsaf:
А кто чей враг?

В первую очередь ты сам себе.
А в остальном я что это должен знать. Это твои враги и твоя жизнь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34309
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.12.23 - 02:01
#14278
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Цитата:
YESNO:
Я ничего не путаю как раз.

Ты как раз путаешь.
Бизнес и государство.

Цитата:
Норфолк является главной базой флота США и самой крупной военной гаванью в мире
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34309
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.12.23 - 02:02
#14279
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Цитата:
YESNO:
Какие идеи? У кого? Это не идеи совсем то.

Еще раз, ты много путаешь.
Вопрос конкретно в чем?
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