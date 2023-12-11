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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.12.23 - 21:48
Цитата:
Это обычная реальность.
Так делается.
Танкера, потом отдаются под чужие флаги и тд..
Официально не придерешься.
YESNO:
Интересная реальность,
Интересная реальность,
Это обычная реальность.
Так делается.
Танкера, потом отдаются под чужие флаги и тд..
Официально не придерешься.
К
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.12.23 - 21:58
Цитата:
ну а что? объект зависти за это время не изменился. чужой успех, чужая рациональность и эффективность, чужой ум.
abaika95:
хоооосподе даже риторика у них одинаковая получилась)
хоооосподе даже риторика у них одинаковая получилась)
ну а что? объект зависти за это время не изменился. чужой успех, чужая рациональность и эффективность, чужой ум.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.12.23 - 00:29
Цитата:
Т.е для одних создается реальность то что существует противостояния с НАТО и многие в это верят и даже участвуют в этом, а с другой
стороны обычный бизнес сюда входит и продажа урана США, и так же вложения в амер гособлигации ? И это нормально значит, ты вот не удивлен даже
111:
Это обычная реальность
Это обычная реальность
Т.е для одних создается реальность то что существует противостояния с НАТО и многие в это верят и даже участвуют в этом, а с другой
стороны обычный бизнес сюда входит и продажа урана США, и так же вложения в амер гособлигации ? И это нормально значит, ты вот не удивлен даже
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.12.23 - 00:32
Цитата:
Нет.
Это все равно что ты снаряды продал своему врагу и он потом убил твоих братьев по оружию.
maxsaf:
Все из той же оперы, да?
Все из той же оперы, да?
Нет.
Это все равно что ты снаряды продал своему врагу и он потом убил твоих братьев по оружию.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.12.23 - 00:43
Цитата:
Не понял, ты про бизнес или про противостояние?
Я собственно про бизнес..
YESNO:
е для одних создается реальность то что существует противостояния с НАТО и
е для одних создается реальность то что существует противостояния с НАТО и
Не понял, ты про бизнес или про противостояние?
Я собственно про бизнес..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.12.23 - 00:48
Цитата:
Хм..
Ты начал путать бизнес и идейные какие то инсинуации?
YESNO:
продажа урана США, и так же вложения в амер гособлигации ? И
продажа урана США, и так же вложения в амер гособлигации ? И
Хм..
Ты начал путать бизнес и идейные какие то инсинуации?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.12.23 - 00:50
Это Пипец как говорится..
Путать Крен с Моржовым ....мясом..
Путать Крен с Моржовым ....мясом..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.12.23 - 00:54
Цитата:
Путать политику и бизнес, мы все можем.
Но каковы реалии?
YESNO:
Путать политику и бизнес, мы все можем.
Но каковы реалии?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.12.23 - 01:03
Цитата:
А кто чей враг?
YESNO:
Нет. Это все равно что ты снаряды продал своему врагу и он потом убил твоих братьев по оружию.
Нет. Это все равно что ты снаряды продал своему врагу и он потом убил твоих братьев по оружию.
А кто чей враг?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.12.23 - 01:12
Цитата:
А от чего ты своего сына так пытаешься уберечь насильно?
111:
Ну ты не путай, ребенка, и здорового кабана не инвалида то.. Если получится, отправим его насильно. Он не бежит за холодильником, он сам наполняет его, и не бежит из за каких то там надуманных ценников, в отличии от некоторых..
Ну ты не путай, ребенка, и здорового кабана не инвалида то.. Если получится, отправим его насильно. Он не бежит за холодильником, он сам наполняет его, и не бежит из за каких то там надуманных ценников, в отличии от некоторых..
А от чего ты своего сына так пытаешься уберечь насильно?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.12.23 - 01:19
Цитата:
Что ты там себе напридумывал. Какие идеи? У кого? Это не идеи совсем то.
Я ничего не путаю как раз.
111:
Хм.. Ты начал путать бизнес и идейные какие то инсинуации?
Хм.. Ты начал путать бизнес и идейные какие то инсинуации?
Что ты там себе напридумывал. Какие идеи? У кого? Это не идеи совсем то.
Я ничего не путаю как раз.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.12.23 - 01:21
Цитата:
В первую очередь ты сам себе.
А в остальном я что это должен знать. Это твои враги и твоя жизнь.
maxsaf:
А кто чей враг?
А кто чей враг?
В первую очередь ты сам себе.
А в остальном я что это должен знать. Это твои враги и твоя жизнь.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.12.23 - 02:01
Цитата:
Ты как раз путаешь.
Бизнес и государство.
Цитата:
YESNO:
Я ничего не путаю как раз.
Я ничего не путаю как раз.
Ты как раз путаешь.
Бизнес и государство.
Цитата:
Норфолк является главной базой флота США и самой крупной военной гаванью в мире
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.12.23 - 02:02
Цитата:
Еще раз, ты много путаешь.
Вопрос конкретно в чем?
YESNO:
Какие идеи? У кого? Это не идеи совсем то.
Какие идеи? У кого? Это не идеи совсем то.
Еще раз, ты много путаешь.
Вопрос конкретно в чем?
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