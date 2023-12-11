Re: График движение общественного транспорта сократили из-за...

Отправлено: - 23:02

Цитата://Просим отнестись с пониманием//



Как часто стала власть употреблять эти слова: - особенно после коммунальных аварий в Степногорске, Актау, Экибастузе - я думаю что это только начало.

Лишь бы в Рудном всё было гладко. Президент второй раз не приедет.