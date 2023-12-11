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График движение общественного транспорта сократили из-за мороза в Костанае
График движение общественного транспорта сократили из-за мороза в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48171
График движение общественного транспорта сократили из-за мороза в Костанае
Отправлено: 11.12.23 - 19:48
Последние рейсы маршрутных автобусов будут в 9 вечера. Об этом только что сообщили в акимате города. Решение было принято в связи с понижением температуры и перемерзания зимнего дизельного топлива.
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Читать новость
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 662
Re: График движение общественного транспорта сократили из-за...
Отправлено: 11.12.23 - 19:48
Показательное фото кстати
Тротуар весь во льду
Тротуар весь во льду
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 350
Re: График движение общественного транспорта сократили из-за...
Отправлено: 11.12.23 - 22:08
Цитата:
выходит сибиряки на весь честной ютупчк бессовестно лгут о том как они зимой на дизельных автомобилях ездят?? перемерзает топливо же!!!
с понижением температуры и перемерзания зимнего дизельного топлива.
Источник:
Источник:
выходит сибиряки на весь честной ютупчк бессовестно лгут о том как они зимой на дизельных автомобилях ездят?? перемерзает топливо же!!!
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1173
Re: График движение общественного транспорта сократили из-за...
Отправлено: 11.12.23 - 22:12
акимат, а вы, оказывается, в доле.
чтоб "зимняя" соляра замерзла, это надо постараться.
чтоб "зимняя" соляра замерзла, это надо постараться.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 708
Re: График движение общественного транспорта сократили из-за...
Отправлено: 11.12.23 - 22:35
.......как тралейбусы пришлись сейчас кстати но увы таковых нет....а как мы добирались без проблем 1. КСК — Автовокзал 2. КСК — ЖД Вокзал 3. ЖД Вокзал — Автовокзал 4. КСК — Карбышева.Чудненько было.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 708
График движение общественного транспорта сократили из-за мороза в Костанае
Отправлено: 11.12.23 - 22:38
Комментарий проходит проверку.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5338
Re: График движение общественного транспорта сократили из-за...
Отправлено: 11.12.23 - 23:02
Цитата://Просим отнестись с пониманием//
Как часто стала власть употреблять эти слова: - особенно после коммунальных аварий в Степногорске, Актау, Экибастузе - я думаю что это только начало.
Лишь бы в Рудном всё было гладко. Президент второй раз не приедет.
Как часто стала власть употреблять эти слова: - особенно после коммунальных аварий в Степногорске, Актау, Экибастузе - я думаю что это только начало.
Лишь бы в Рудном всё было гладко. Президент второй раз не приедет.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9625
Re: График движение общественного транспорта сократили из-за...
Отправлено: 12.12.23 - 01:07
Цитата:
Зимняя,та что по 450 на АЗС,она нормальная не замерзает,только никто не будет в автобусы такую лить,дорого.
electro:
чтоб "зимняя" соляра замерзла, это надо постараться.
чтоб "зимняя" соляра замерзла, это надо постараться.
Зимняя,та что по 450 на АЗС,она нормальная не замерзает,только никто не будет в автобусы такую лить,дорого.
График движение общественного транспорта сократили из-за мороза в Костанае
Отправлено: 12.12.23 - 01:51
Цитата:
Хех..
Есть доказательства?
Это пара человек на рейс.
Ну по 250 или по 450, билет сотня..
Зачем вводить в заблуждение?
Добринцофф:
Зимняя,та что по 450 на АЗС,она нормальная не замерзает
Зимняя,та что по 450 на АЗС,она нормальная не замерзает
Хех..
Есть доказательства?
Это пара человек на рейс.
Ну по 250 или по 450, билет сотня..
Зачем вводить в заблуждение?
График движение общественного транспорта сократили из-за мороза в Костанае
Отправлено: 12.12.23 - 01:52
Цитата:
Ответ на это
Добринцофф:
только никто не будет в автобусы такую лить,дорого.
только никто не будет в автобусы такую лить,дорого.
Ответ на это
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1541
График движение общественного транспорта сократили из-за мороза в Костанае
Отправлено: 12.12.23 - 01:56
Комментарий проходит проверку.
График движение общественного транспорта сократили из-за мороза в Костанае
Отправлено: 12.12.23 - 01:57
Просто истерикам нужно раздуть..
Тем, которые ни разу не занимались перевозками.
Я то знаю, на 102, 106м, по дежурству 105, 108, работал..
А тут знатоки собрались..
С теплого дивана..
Тем, которые ни разу не занимались перевозками.
Я то знаю, на 102, 106м, по дежурству 105, 108, работал..
А тут знатоки собрались..
С теплого дивана..
-
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