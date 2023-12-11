Отправлено: - 22:24





Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=50103&forumid=1 Спасатели завершили работуИсточник:

Цитата:вот и славно! в минус 30 разгребать последствия чьей-то безалаберности и безответственности такое себе удовольствие. кому я действительно в этой ситуации сочувствую, так это спасателям, пожарным, полиции, всем кто принимал участие в разборе завалов и поиске людей.