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≡ График движение общественного транспорта сократили из-за мороза в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48171
График движение общественного транспорта сократили из-за мороза в Костанае
Отправлено: 11.12.23 - 19:48
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Последние рейсы маршрутных автобусов будут в 9 вечера. Об этом только что сообщили в акимате города. Решение было принято в связи с понижением температуры и перемерзания зимнего дизельного топлива.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
662
Re: График движение общественного транспорта сократили из-за...
Отправлено: 11.12.23 - 19:48
#1
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Показательное фото кстати :-)

Тротуар весь во льду
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
350
Re: График движение общественного транспорта сократили из-за...
Отправлено: 11.12.23 - 22:08
#2
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Цитата:
с понижением температуры и перемерзания зимнего дизельного топлива.

Источник:

выходит сибиряки на весь честной ютупчк бессовестно лгут о том как они зимой на дизельных автомобилях ездят?? перемерзает топливо же!!!
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1173
Re: График движение общественного транспорта сократили из-за...
Отправлено: 11.12.23 - 22:12
#3
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акимат, а вы, оказывается, в доле.
чтоб "зимняя" соляра замерзла, это надо постараться.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
708
Re: График движение общественного транспорта сократили из-за...
Отправлено: 11.12.23 - 22:35
#4
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.......как тралейбусы пришлись сейчас кстати но увы таковых нет....а как мы добирались без проблем 1. КСК — Автовокзал 2. КСК — ЖД Вокзал 3. ЖД Вокзал — Автовокзал 4. КСК — Карбышева.Чудненько было.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
708
График движение общественного транспорта сократили из-за мороза в Костанае
Отправлено: 11.12.23 - 22:38
#5
Комментарий проходит проверку.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5338
Re: График движение общественного транспорта сократили из-за...
Отправлено: 11.12.23 - 23:02
#6
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Цитата://Просим отнестись с пониманием//

Как часто стала власть употреблять эти слова: - особенно после коммунальных аварий в Степногорске, Актау, Экибастузе - я думаю что это только начало.
Лишь бы в Рудном всё было гладко. Президент второй раз не приедет.
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