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≡ Спасатели завершили работу на месте взрыва в жилом массиве Костаная. Три человека погибли
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48171
Спасатели завершили работу на месте взрыва в жилом массиве Костаная. Три человека погибли
Отправлено: 11.12.23 - 21:36
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- В результате поисково-спасательных работ было спасено 12 человек. К сожалению, троих спасти не удалось, - только что сообщили в акимате области. Возбуждено уголовное дело.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1173
Re: Спасатели завершили работу на месте взрыва в жилом массиве...
Отправлено: 11.12.23 - 21:36
#1
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с тепловыми пушками непонятно, применяли или нет?
Профайл
electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1173
Re: Спасатели завершили работу на месте взрыва в жилом массиве...
Отправлено: 11.12.23 - 22:09
#2
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Говоров, исправьте ошибки, хотя бы в этом сообщении
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1540
Re: Спасатели завершили работу на месте взрыва в жилом массиве...
Отправлено: 11.12.23 - 22:20
#3
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Цитата:
- В результате поисково-спасательных работ было спасено 12 человек.

Источник:

3 человека....а была надежда ...
Это тяжёлая потеря...Эта трагедия причинила боль всем нам.
Примите мои соболезнования
Приношу свои искренние соболезнования всем родным и близким погибших....
Мы скорбим вместе с вами о безвременно ушедшими в этой трагедии
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
350
Спасатели завершили работу на месте взрыва в жилом массиве Костаная. Три человека погибли
Отправлено: 11.12.23 - 22:24
#4
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Цитата:
Спасатели завершили работу

Источник:

вот и славно! в минус 30 разгребать последствия чьей-то безалаберности и безответственности такое себе удовольствие. кому я действительно в этой ситуации сочувствую, так это спасателям, пожарным, полиции, всем кто принимал участие в разборе завалов и поиске людей.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
92
Re: Спасатели завершили работу на месте взрыва в жилом массиве...
Отправлено: 11.12.23 - 23:16
#5
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А причины каковы? Хотя бы предварительно. Такая ужасная трагедия ! Соболезную всем родным и близким !
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