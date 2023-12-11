Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Спасатели завершили работу на месте взрыва в жилом массиве Костаная. Три человека погибли
Спасатели завершили работу на месте взрыва в жилом массиве Костаная. Три человека погибли
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать