Отправлено: - 10:40

saba:

Почитайте, чтобы далеко не ходить, с каким восторгом Змея Подколодная пишет о победах "российского воина". Ни слава сожаления о потерях, о судьбе украинского народа после оккупации, один щенячий восторг.

Цитата:немцы в 1942 тоже не очень сожалели советских людейрадовались победам "германского оружия" и "солдат рейха" которые уничтожают еврейско-большевистскую чуму финансируемую мировыми сионистами и олигархами Лондона и США))))хоооосподе даже риторика у них одинаковая получилась)