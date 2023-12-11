Горожанин_kst: Ни вас, ни вашей страны не касается.
если будущий конфликт в Венесуэле прямо касается нашей странны так как может пострадать нефтяной рынок ну аж дела соседей которые полномасштабно месят друг друга и диверсанты что одних что других прямо пытаются стравить у нас одних против других, это уж вообще прямые наши дела которые касаются каждого жителя страны
saba: Почитайте, чтобы далеко не ходить, с каким восторгом Змея Подколодная пишет о победах "российского воина". Ни слава сожаления о потерях, о судьбе украинского народа после оккупации, один щенячий восторг.
немцы в 1942 тоже не очень сожалели советских людей радовались победам "германского оружия" и "солдат рейха" которые уничтожают еврейско-большевистскую чуму финансируемую мировыми сионистами и олигархами Лондона и США)))) хоооосподе даже риторика у них одинаковая получилась)
. Да и кстати Ваше замечание про Бората, тоже показывает отношение к нам россиян. Ещё не враждебное, но уже снисходительное. Типа полудикие, туповатые племена, которых мы отмыли, отчистили и вытащили из юрт, а они ещё нос задирают!
Цитата:
"Алматы, Казахстан, зажег! Если бы не фильм "Борат", вы бы не поняли, о чем я. Я глобален", - подписал он фото.
Реальность такова, что вы просто не хотите понять, что на территории Украины идёт война не между Украиной и Россией, а между западом, прежде всего США и Россией. Без их помощи и управления Украина давно была бы освобождена от той власти, которая там сейчас управляется из Вашингтона. Более того, без их прямого участия, без их организации там вообще не было бы той силы, которая пришла к власти в результате переворота в 2014 году. Всё просто. ... И по Казахстану. Казахстан совершенно не представляет для России такой угрозы, какую представляла Украина под управлением США. Нет здесь таких сил, по крайней мере пока, которые могли бы организовать нападение на Россию. Особенно с учётом протяжённости границ и удалённости от российских центров, угроза которым могла бы как-то повлиять на жизнеспособность российского государства. Так что - оставьте свои фантазии про российскую угрозу круглым идиотам.
Skeptic: а между западом, прежде всего США и Россией.
Я и говорю всегда удобно объяснять, какими то глобальными вещами. Напали на Украину потому что ведём войну с США. Вам не кажется, что это бред сумасшедшего. Ладно хорошо ведёте войну с США на территории Украины(допустим), ну так скинули одно правительство, которое как Вы говорите управляется из США, поставили своё и всё уходите. Так нет срочно нужно было присоединять к России часть территории Украины. Для чего? Вы же воюете с США, у вас только благородные цели, никакой корысти. Это никак не стыкуется и не поддаётся никакой логике. А вот скрытая мечта восстановить СССР в прежних границах и назвать её Россией. Вполне в эту концепцию укладывается, ну и тут то мы сразу оказываемся при чём
Skeptic: Реальность такова, что вы просто не хотите понять, что на территории Украины идёт война не между Украиной и Россией, а между западом, прежде всего США и Россией.
Это какое то Безумие.. Напасть на брата христианина, с кем жил всю жизнь бок о бок, кто брат тебе по крови, и сказать что воюет с американцем. Безумие пропаганды добралось через телевизер в слабые умы глубинного народа..
Skeptic: Судьба украинского народа после освобождения от бандеровщины будет хорошей.
Вы там были? Почему тогда так уверенно заявляете о бандеровщине в Украине? Почему тогда сопротивляются Одесса,Николаев,Харьков, Днепропетровск русскоговорящие регионы, в которых просто нет почвы для бандеровщины? Всегда Россия обвиняло США в том , что американцы вмешиваются во внутренние дела других стран и учат их жить. Чем сейчас Россия отличается от США? Украинцы очень захотели пожить как европейцы и жители Донбасса тоже стояли на Майдане против Януковича и что? Россия решила , что это неправильно, должны жить как мы и сначала вмешивалась негласно в конфликт на Донбассе, а потом решила напрямую поучить жизни зарвавшихся украинцев. в чём жизнь украинцев будет хорошей? В том, что будут по первому щелчку исполнять решения Москвы?
Skeptic: Реальность такова, что вы просто не хотите понять, что на территории Украины идёт война не между Украиной и Россией, а между западом, прежде всего США и Россией.
Интересная реальность, ЧТО на это скажете-
Немецкий танкер доставил на базу ВМФ США нефтепродукты из России.
Танкер под флагом Либерии вышел из порта Новороссийска 13 ноября и прибыл в Норфолк 7 декабря. Евросоюз запретил своим компаниям покупать российские нефтепродукты и переправлять их морем в любые страны мира.
Норфолк является главной базой флота США и самой крупной военной гаванью в мире. На ней размещается 75 кораблей, включая авианосцы, а также 134 самолета, склады с боеприпасами и горючим.Нефтепродукты из России
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