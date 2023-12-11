Re: Охранник выстрелил в ногу пьяному дебоширу в караоке-баре в...

Отправлено: - 18:46

Там все видно, очень агрессивное поведение посетителя (нападавшего) правильно все ГБР сделал, если нет тогда зачем им оружие? И потом, он ВЗВЕЛ, и ТОЛЬКО ПОТОМ выстрелил в ногу, в развитых странах нападавших бы уничтожили сразу, вангую, теперь этот нытик будет ныть что не хотел, был пьян и.т.д. обычно так себя ведут непорядочные люди с родственными связями