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"Найти кого-то живым уже маловероятно" - Четвертого человека извлекают из-под завалов после взрыва в жилом массиве Костаная
"Найти кого-то живым уже маловероятно" - Четвертого человека извлекают из-под завалов после взрыва в жилом массиве Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48171
"Найти кого-то живым уже маловероятно" - Четвертого человека извлекают из-под завалов после взрыва в жилом массиве Костаная
Отправлено: 11.12.23 - 17:32
По данным руководства предприятия, под обломками по-прежнему остаются еще два человека. Место их расположения указал один из тех, кого удалось вытащить из-под обломков. На это же место указала служебная собака.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 496
Re: "Найти кого-то живым уже маловероятно" -...
Отправлено: 11.12.23 - 17:32
Вот какие бывают фейковые новогодние чудеса, после взрыва дома в Магнитогорске - 1 января 2019 года, после 35 часов нахождения на морозе около -30С, был найден живым 10-месячный Иван Фокин.
Кто вообще верит в эти чудесные спасения? Профессионал говорит, что в такие морозы у взрослых шансов нет.
Кто вообще верит в эти чудесные спасения? Профессионал говорит, что в такие морозы у взрослых шансов нет.
Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 596
"Найти кого-то живым уже маловероятно" - Четвертого человека извлекают из-под завалов после взрыва в жилом массиве Костаная
Отправлено: 11.12.23 - 17:54
Цитата:
В 50-е или начале 60-х в Акмолинской области между двумя сёлами по дороге потерялся тракторист. Был сильнейший буран и мороз 45 градусов. Когда его нашли, он был полностью окоченевший, разумеется никакого дыхания не прослушивалось, а на открытых глазах была тоненькая корочка льда(!). Его доставили в районную больницу и местный врач решил использовать даже не последний, а уже никакой шанс. Он наполнил ванну холодной водой, погрузил туда тело и начал очень медленно увеличивать температуру воды, делая непрямой массаж сердца. Через какое-то время тракторист начал подавать признаки жизни. Парень долго лежал в стационаре, но всё же, был спасён, хоть пальцы его спасти и не удалось, ибо они были предсказуемо отморожены.
Это было в мохнатых годах в районной больнице.
Американская школьница на вечеринке психанула и выскочила на улицу. Был небольшой мороз, градусов 5, если не ошибаюсь, но человек может замёрзнуть насмерть и при плюсовой температуре. Она была найдена в снегу без признаков жизни, но медики тоже решили сыграть со смертью последний кон и, приложив немало усилий, откачали девицу. Поскольку сильного мороза не было, все пальчики девичьи уцелели.
И что вы таки знаете о шансах?
[Исправлено: Елена Пикельная, 11.12.2023 - 17:54]
Ильяс:
в такие морозы у взрослых шансов нет.
в такие морозы у взрослых шансов нет.
В 50-е или начале 60-х в Акмолинской области между двумя сёлами по дороге потерялся тракторист. Был сильнейший буран и мороз 45 градусов. Когда его нашли, он был полностью окоченевший, разумеется никакого дыхания не прослушивалось, а на открытых глазах была тоненькая корочка льда(!). Его доставили в районную больницу и местный врач решил использовать даже не последний, а уже никакой шанс. Он наполнил ванну холодной водой, погрузил туда тело и начал очень медленно увеличивать температуру воды, делая непрямой массаж сердца. Через какое-то время тракторист начал подавать признаки жизни. Парень долго лежал в стационаре, но всё же, был спасён, хоть пальцы его спасти и не удалось, ибо они были предсказуемо отморожены.
Это было в мохнатых годах в районной больнице.
Американская школьница на вечеринке психанула и выскочила на улицу. Был небольшой мороз, градусов 5, если не ошибаюсь, но человек может замёрзнуть насмерть и при плюсовой температуре. Она была найдена в снегу без признаков жизни, но медики тоже решили сыграть со смертью последний кон и, приложив немало усилий, откачали девицу. Поскольку сильного мороза не было, все пальчики девичьи уцелели.
И что вы таки знаете о шансах?
[Исправлено: Елена Пикельная, 11.12.2023 - 17:54]
"Найти кого-то живым уже маловероятно" - Четвертого человека извлекают из-под завалов после взрыва в жилом массиве Костаная
Отправлено: 11.12.23 - 17:55
у наших спасателей тепловых пушек нет?
"Найти кого-то живым уже маловероятно" - Четвертого человека извлекают из-под завалов после взрыва в жилом массиве Костаная
Отправлено: 11.12.23 - 17:57
Шансы были бы, если бы спасатели применяли тепловые пушки
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13729
Re: "Найти кого-то живым уже маловероятно" -...
Отправлено: 11.12.23 - 18:44
Он отметил, что "при такой температуре найти кого-то живым уже маловероятно
Это рембаза. Там мужики не в рубашках и галстуках ходят. А обычно в фуфане и валенках. Так что не опускайте руки. Ройте, ищите. Они могут быть живы, без сознания.
Это рембаза. Там мужики не в рубашках и галстуках ходят. А обычно в фуфане и валенках. Так что не опускайте руки. Ройте, ищите. Они могут быть живы, без сознания.
"Найти кого-то живым уже маловероятно" - Четвертого человека извлекают из-под завалов после взрыва в жилом массиве Костаная
Отправлено: 11.12.23 - 19:05
Цитата:
Ну так иди и спасай!
Че прикидываться умняком, сидя дома при 28ми градусах тепла на диване?
Помоги спасателям и волонтерам!
Ильяс:
Вот какие бывают фейковые новогодние чудеса, после взрыва дома в Магнитогорске - 1 января 2019 года, после 35 часов нахождения на морозе около -30С, был найден живым 10-месячный Иван Фокин.
Вот какие бывают фейковые новогодние чудеса, после взрыва дома в Магнитогорске - 1 января 2019 года, после 35 часов нахождения на морозе около -30С, был найден живым 10-месячный Иван Фокин.
Ну так иди и спасай!
Че прикидываться умняком, сидя дома при 28ми градусах тепла на диване?
Помоги спасателям и волонтерам!
Re: "Найти кого-то живым уже маловероятно" -...
Отправлено: 11.12.23 - 19:08
Цитата:
Люди работают, делают свою работу, спасают.
Зачем их сейчас учить под руку?
Они не читают сейчас этот форум.
Что могут, сделают, и даже чего не смогут, постараются.
Елена Пикельная:
что вы таки знаете о шансах?
что вы таки знаете о шансах?
Люди работают, делают свою работу, спасают.
Зачем их сейчас учить под руку?
Они не читают сейчас этот форум.
Что могут, сделают, и даже чего не смогут, постараются.
Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 596
Re: "Найти кого-то живым уже маловероятно" -...
Отправлено: 11.12.23 - 19:28
Цитата:
А кто тут учит спасателей? Я лишь объяснила пользователю под ником Ильяс, что шансы есть даже тогда, когда по теории их не должно быть.
Ну, почему вы всегда неправильно понимаете написанное? Вдумчивее читайте.
111:
Зачем их сейчас учить под руку?
Зачем их сейчас учить под руку?
А кто тут учит спасателей? Я лишь объяснила пользователю под ником Ильяс, что шансы есть даже тогда, когда по теории их не должно быть.
Ну, почему вы всегда неправильно понимаете написанное? Вдумчивее читайте.
"Найти кого-то живым уже маловероятно" - Четвертого человека извлекают из-под завалов после взрыва в жилом массиве Костаная
Отправлено: 11.12.23 - 20:00
Цитата:
Да, я недочитал, извиняюсь
Елена Пикельная:
кто тут учит спасателей? Я
кто тут учит спасателей? Я
Да, я недочитал, извиняюсь
Re: "Найти кого-то живым уже маловероятно" -...
Отправлено: 11.12.23 - 20:03
Цитата:
Что то весьма странно что вы тут опять не отметили работников Акимата
Ильяс:
Кто вообще верит в эти чудесные спасения? Профессионал говорит, что в такие морозы у взрослых шансов нет.
Кто вообще верит в эти чудесные спасения? Профессионал говорит, что в такие морозы у взрослых шансов нет.
Что то весьма странно что вы тут опять не отметили работников Акимата
Re: "Найти кого-то живым уже маловероятно" -...
Отправлено: 11.12.23 - 20:06
Цитата:
Весьма странно что ваш "ильяс" не обвинил сотрудников акимата, я так понимаю что тут его направление работа очернять гослужащих
Елена Пикельная:
А кто тут учит спасателей? Я лишь объяснила пользователю под ником Ильяс, что шансы есть даже тогда, когда по теории их не должно быть.
А кто тут учит спасателей? Я лишь объяснила пользователю под ником Ильяс, что шансы есть даже тогда, когда по теории их не должно быть.
Весьма странно что ваш "ильяс" не обвинил сотрудников акимата, я так понимаю что тут его направление работа очернять гослужащих
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