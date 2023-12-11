НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Найти кого-то живым уже маловероятно" - Четвертого человека извлекают из-под завалов после взрыва в жилом массиве Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48171
"Найти кого-то живым уже маловероятно" - Четвертого человека извлекают из-под завалов после взрыва в жилом массиве Костаная
Отправлено: 11.12.23 - 17:32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным руководства предприятия, под обломками по-прежнему остаются еще два человека. Место их расположения указал один из тех, кого удалось вытащить из-под обломков. На это же место указала служебная собака.
Читать новость

Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
496
Re: "Найти кого-то живым уже маловероятно" -...
Отправлено: 11.12.23 - 17:32
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот какие бывают фейковые новогодние чудеса, после взрыва дома в Магнитогорске - 1 января 2019 года, после 35 часов нахождения на морозе около -30С, был найден живым 10-месячный Иван Фокин.


Кто вообще верит в эти чудесные спасения? Профессионал говорит, что в такие морозы у взрослых шансов нет.
Профайл
Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
596
"Найти кого-то живым уже маловероятно" - Четвертого человека извлекают из-под завалов после взрыва в жилом массиве Костаная
Отправлено: 11.12.23 - 17:54
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ильяс:
в такие морозы у взрослых шансов нет.

В 50-е или начале 60-х в Акмолинской области между двумя сёлами по дороге потерялся тракторист. Был сильнейший буран и мороз 45 градусов. Когда его нашли, он был полностью окоченевший, разумеется никакого дыхания не прослушивалось, а на открытых глазах была тоненькая корочка льда(!). Его доставили в районную больницу и местный врач решил использовать даже не последний, а уже никакой шанс. Он наполнил ванну холодной водой, погрузил туда тело и начал очень медленно увеличивать температуру воды, делая непрямой массаж сердца. Через какое-то время тракторист начал подавать признаки жизни. Парень долго лежал в стационаре, но всё же, был спасён, хоть пальцы его спасти и не удалось, ибо они были предсказуемо отморожены.
Это было в мохнатых годах в районной больнице.

Американская школьница на вечеринке психанула и выскочила на улицу. Был небольшой мороз, градусов 5, если не ошибаюсь, но человек может замёрзнуть насмерть и при плюсовой температуре. Она была найдена в снегу без признаков жизни, но медики тоже решили сыграть со смертью последний кон и, приложив немало усилий, откачали девицу. Поскольку сильного мороза не было, все пальчики девичьи уцелели.

И что вы таки знаете о шансах? :-)

[Исправлено: Елена Пикельная, 11.12.2023 - 17:54]
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3196
"Найти кого-то живым уже маловероятно" - Четвертого человека извлекают из-под завалов после взрыва в жилом массиве Костаная
Отправлено: 11.12.23 - 17:55
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у наших спасателей тепловых пушек нет?
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3196
"Найти кого-то живым уже маловероятно" - Четвертого человека извлекают из-под завалов после взрыва в жилом массиве Костаная
Отправлено: 11.12.23 - 17:57
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шансы были бы, если бы спасатели применяли тепловые пушки
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13729
Re: "Найти кого-то живым уже маловероятно" -...
Отправлено: 11.12.23 - 18:44
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он отметил, что "при такой температуре найти кого-то живым уже маловероятно
Это рембаза. Там мужики не в рубашках и галстуках ходят. А обычно в фуфане и валенках. Так что не опускайте руки. Ройте, ищите. Они могут быть живы, без сознания.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34299
"Найти кого-то живым уже маловероятно" - Четвертого человека извлекают из-под завалов после взрыва в жилом массиве Костаная
Отправлено: 11.12.23 - 19:05
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ильяс:
Вот какие бывают фейковые новогодние чудеса, после взрыва дома в Магнитогорске - 1 января 2019 года, после 35 часов нахождения на морозе около -30С, был найден живым 10-месячный Иван Фокин.

Ну так иди и спасай!
Че прикидываться умняком, сидя дома при 28ми градусах тепла на диване?
Помоги спасателям и волонтерам!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34299
Re: "Найти кого-то живым уже маловероятно" -...
Отправлено: 11.12.23 - 19:08
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
что вы таки знаете о шансах?

Люди работают, делают свою работу, спасают.
Зачем их сейчас учить под руку?
Они не читают сейчас этот форум.
Что могут, сделают, и даже чего не смогут, постараются.
Профайл
Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
596
Re: "Найти кого-то живым уже маловероятно" -...
Отправлено: 11.12.23 - 19:28
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Зачем их сейчас учить под руку?

А кто тут учит спасателей? Я лишь объяснила пользователю под ником Ильяс, что шансы есть даже тогда, когда по теории их не должно быть.
Ну, почему вы всегда неправильно понимаете написанное? Вдумчивее читайте.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34299
"Найти кого-то живым уже маловероятно" - Четвертого человека извлекают из-под завалов после взрыва в жилом массиве Костаная
Отправлено: 11.12.23 - 20:00
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
кто тут учит спасателей? Я

Да, я недочитал, извиняюсь
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1540
Re: "Найти кого-то живым уже маловероятно" -...
Отправлено: 11.12.23 - 20:03
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ильяс:
Кто вообще верит в эти чудесные спасения? Профессионал говорит, что в такие морозы у взрослых шансов нет.


Что то весьма странно что вы тут опять не отметили работников Акимата
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1540
Re: "Найти кого-то живым уже маловероятно" -...
Отправлено: 11.12.23 - 20:06
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
А кто тут учит спасателей? Я лишь объяснила пользователю под ником Ильяс, что шансы есть даже тогда, когда по теории их не должно быть.

Весьма странно что ваш "ильяс" не обвинил сотрудников акимата, я так понимаю что тут его направление работа очернять гослужащих
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 47
Зарегистрированные пользователи: Карачун

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS