"Найти кого-то живым уже маловероятно" - Четвертого человека извлекают из-под завалов после взрыва в жилом массиве Костаная
Отправлено: 11.12.23 - 17:32
По данным руководства предприятия, под обломками по-прежнему остаются еще два человека. Место их расположения указал один из тех, кого удалось вытащить из-под обломков. На это же место указала служебная собака. Читать новость
В 50-е или начале 60-х в Акмолинской области между двумя сёлами по дороге потерялся тракторист. Был сильнейший буран и мороз 45 градусов. Когда его нашли, он был полностью окоченевший, разумеется никакого дыхания не прослушивалось, а на открытых глазах была тоненькая корочка льда(!). Его доставили в районную больницу и местный врач решил использовать даже не последний, а уже никакой шанс. Он наполнил ванну холодной водой, погрузил туда тело и начал очень медленно увеличивать температуру воды, делая непрямой массаж сердца. Через какое-то время тракторист начал подавать признаки жизни. Парень долго лежал в стационаре, но всё же, был спасён, хоть пальцы его спасти и не удалось, ибо они были предсказуемо отморожены. Это было в мохнатых годах в районной больнице.
Американская школьница на вечеринке психанула и выскочила на улицу. Был небольшой мороз, градусов 5, если не ошибаюсь, но человек может замёрзнуть насмерть и при плюсовой температуре. Она была найдена в снегу без признаков жизни, но медики тоже решили сыграть со смертью последний кон и, приложив немало усилий, откачали девицу. Поскольку сильного мороза не было, все пальчики девичьи уцелели.
А кто тут учит спасателей? Я лишь объяснила пользователю под ником Ильяс, что шансы есть даже тогда, когда по теории их не должно быть. Ну, почему вы всегда неправильно понимаете написанное? Вдумчивее читайте.
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