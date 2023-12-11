Отправлено: - 17:54

Ильяс:

в такие морозы у взрослых шансов нет.

[Исправлено: Елена Пикельная, 11.12.2023 - 17:54]

Цитата:В 50-е или начале 60-х в Акмолинской области между двумя сёлами по дороге потерялся тракторист. Был сильнейший буран и мороз 45 градусов. Когда его нашли, он был полностью окоченевший, разумеется никакого дыхания не прослушивалось, а на открытых глазах была тоненькая корочка льда(!). Его доставили в районную больницу и местный врач решил использовать даже не последний, а уже никакой шанс. Он наполнил ванну холодной водой, погрузил туда тело и начал очень медленно увеличивать температуру воды, делая непрямой массаж сердца. Через какое-то время тракторист начал подавать признаки жизни. Парень долго лежал в стационаре, но всё же, был спасён, хоть пальцы его спасти и не удалось, ибо они были предсказуемо отморожены.Это было в мохнатых годах в районной больнице.Американская школьница на вечеринке психанула и выскочила на улицу. Был небольшой мороз, градусов 5, если не ошибаюсь, но человек может замёрзнуть насмерть и при плюсовой температуре. Она была найдена в снегу без признаков жизни, но медики тоже решили сыграть со смертью последний кон и, приложив немало усилий, откачали девицу. Поскольку сильного мороза не было, все пальчики девичьи уцелели.И что вы таки знаете о шансах?