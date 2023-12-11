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≡ Охранник выстрелил в ногу пьяному дебоширу в караоке-баре в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48170
Охранник выстрелил в ногу пьяному дебоширу в караоке-баре в Костанае
Отправлено: 11.12.23 - 17:23
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Драка, перешедшая в стрельбу, произошла вечером 10 декабря в рестобаре "Азия микс". Кадры с камеры видеонаблюдения в редакцию "НГ" прислали читатели. На них видно, как во время потасовки один из мужчин делает выстрел. Его оппонент, истекая кровью, оседает на пол.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
526
Re: Охранник выстрелил в ногу пьяному дебоширу в караоке-баре в...
Отправлено: 11.12.23 - 17:23
#1
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считаю, что охранник не превысил свои полномочия. Действовал согласно складывающейся обстановке. Выстрелом остановил пьяную группу. В противном случае его могли разоружить и как потом это оружие себя проявило в руках алкашей еще неизвестно.
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О
* ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
214
Re: Охранник выстрелил в ногу пьяному дебоширу в караоке-баре в...
Отправлено: 11.12.23 - 18:46
#2
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Там все видно, очень агрессивное поведение посетителя (нападавшего) правильно все ГБР сделал, если нет тогда зачем им оружие? И потом, он ВЗВЕЛ, и ТОЛЬКО ПОТОМ выстрелил в ногу, в развитых странах нападавших бы уничтожили сразу, вангую, теперь этот нытик будет ныть что не хотел, был пьян и.т.д. обычно так себя ведут непорядочные люди с родственными связями
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О
* ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
214
Re: Охранник выстрелил в ногу пьяному дебоширу в караоке-баре в...
Отправлено: 11.12.23 - 18:47
#3
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Сотрудник ГБР остановил это агрессивное быдло, не допустил завладеть оружием, он все правильно сделал, иначе какой смысл в их деятельности?! Он просто красавчик и настоящий мужчина этот сотрудник ГБР
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О
* ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
214
Re: Охранник выстрелил в ногу пьяному дебоширу в караоке-баре в...
Отправлено: 11.12.23 - 18:59
#4
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Этот викинг (нападавший) на вооружённого бойца прёт в угаре пьяном, приступе шизофрении или ещё чего-то, пора заканчивать эти игры в демократию и вседозволенность, монополия на применение силы, оружия должна быть исключительно у государства, хватит растить бычков этих, лучше в футбол пусть играют, развели стадо быков неадекватных, для государства нет пользы от таких, в войсках обычно таких быстро на жопу сажали
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1539
Охранник выстрелил в ногу пьяному дебоширу в караоке-баре в Костанае
Отправлено: 11.12.23 - 20:21
#5
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