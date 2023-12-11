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"Найти кого-то живым уже маловероятно" - Четвертого человека извлекают из-под завалов после взрыва в жилом массиве Костаная
"Найти кого-то живым уже маловероятно" - Четвертого человека извлекают из-под завалов после взрыва в жилом массиве Костаная
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