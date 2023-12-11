Re: Коммунальные ЧП в городах Казахстана: что происходит сейчас

Отправлено: - 16:53

ой как не нравится кое-кому токаев

как президентом стал то перевороты, то пожары стихийные то второй год города вымерзают

акимы сидят как будто не причем

не зря назик предупреждал чтобы боялись его убирать, что после него хуже человек придет

по всей видимости он и делает так чтобы токаев всем казался максимально хуже.



ситуация ровно повторяющая историю ссср когда хрущев начал двигать сталинскую команду а та всеми силами начала сопротивляться и срочно по стране всякая дичь начала происходить-то дефицит продуктов и товаров (хотя склады переполнены) то бунты рабочих на ровном месте, то еще какая неурядица.

в итоге сталинисты дожали хруща устроив переворот и сместив его