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≡ Коммунальные ЧП в городах Казахстана: что происходит сейчас
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48168
Коммунальные ЧП в городах Казахстана: что происходит сейчас
Отправлено: 11.12.23 - 12:21
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Вчера сразу в нескольких городах имели место коммунальные происшествия, в результате которых жители остались без отопления в мороз. Проблемы с теплоснабжением вчера появились у жителей Экибастуза, Балхаша, Актау, Темиртау и Риддера.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1536
Re: Коммунальные ЧП в городах Казахстана: что происходит сейчас
Отправлено: 11.12.23 - 12:21
#1
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Слава богу у нас обходиться без ЧП наверное всё таки благодаря бывшему директору КТЭК Бекмаганбетову который принял все меры что бы улудшить всё систему тепломагистралей и котельного оборудования. Но кое кому он не дал на этом погреть руки, высасанные из пальца недостатки лишили человека свободы
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1690
Коммунальные ЧП в городах Казахстана: что происходит сейчас
Отправлено: 11.12.23 - 14:51
#2
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30 лет независимости поломались чу-чуть. Ну ничего, еще есть 30 лет. А там и следующая тридцатка не за горами)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5336
Re: Коммунальные ЧП в городах Казахстана: что происходит сейчас
Отправлено: 11.12.23 - 15:25
#3
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Цитата:
Змея Подколодная:
еще есть 30 лет.


Тяжело дадуться эти следующие 30 лет - как ни хаят тут некоторые Советскую власть и коммунистов, предыдущие 30 лет прожиты на советском наследии ( ТЭЦ, трубы, магистрали - построенны были ещё при Советах).
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14502
Re: Коммунальные ЧП в городах Казахстана: что происходит сейчас
Отправлено: 11.12.23 - 16:53
#4
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ой как не нравится кое-кому токаев
как президентом стал то перевороты, то пожары стихийные то второй год города вымерзают
акимы сидят как будто не причем
не зря назик предупреждал чтобы боялись его убирать, что после него хуже человек придет
по всей видимости он и делает так чтобы токаев всем казался максимально хуже.

ситуация ровно повторяющая историю ссср когда хрущев начал двигать сталинскую команду а та всеми силами начала сопротивляться и срочно по стране всякая дичь начала происходить-то дефицит продуктов и товаров (хотя склады переполнены) то бунты рабочих на ровном месте, то еще какая неурядица.
в итоге сталинисты дожали хруща устроив переворот и сместив его
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