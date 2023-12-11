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"Минута тишины!"- Как спасатели ищут людей под завалами на месте ЧП в Костанае
"Минута тишины!"- Как спасатели ищут людей под завалами на месте ЧП в Костанае
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