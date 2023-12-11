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≡ Двух человек вытащили из-под завалов после взрыва газа в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48168
Двух человек вытащили из-под завалов после взрыва газа в Костанае
Отправлено: 11.12.23 - 15:11
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Об этом на месте происшествия журналистам сообщил руководитель ДЧС Костанайской области Кайрат КАСЫМ. Напомним, сегодня, 11 декабря, в обед здесь произошел взрыв газовоздушной смеси. По сведениям очевидцев, под завалами находятся еще три человека.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3274
Re: Двух человек вытащили из-под завалов после взрыва газа в...
Отправлено: 11.12.23 - 15:11
#1
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Я живу где-то в 1,5 км от этого места, так мой дом нехило так качнуло. По звуку как-будто ахнули из танковой пушки. Лишь бы погибших не было.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3620
Re: Двух человек вытащили из-под завалов после взрыва газа в...
Отправлено: 11.12.23 - 15:26
#2
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Цитата:
Козлов я:
Лишь бы погибших не было.

По Хабар24 сообщили об одном погибшем,Иманды болсын.
ИП Бурдинский это база для дальнобойщиков, может при технических работах взрыв произошёл.
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