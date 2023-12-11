Re: Очередное переименование в Костанайской области

Отправлено: - 14:44

Опять наверное какая то инициативная группа с шилом в одном месте постаралась? Власти с маниакальным упорством стараются проводить не популярные решения. Я уже говорил , что старые названия это самоидентификация для людей живущих там, можно сказать одна из пуповин привязывающих к этому месту. Даже если это 50 лет СССР. Давно уже нет перевалбазы, даже в моём детстве её не было. А до сих пор есть ребята с "переваловки".