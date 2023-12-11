Re: Коммунальные ЧП в городах Казахстана: что происходит сейчас

Отправлено: - 12:21

Слава богу у нас обходиться без ЧП наверное всё таки благодаря бывшему директору КТЭК Бекмаганбетову который принял все меры что бы улудшить всё систему тепломагистралей и котельного оборудования. Но кое кому он не дал на этом погреть руки, высасанные из пальца недостатки лишили человека свободы