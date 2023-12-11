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≡ Очередное переименование в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48166
Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 11.12.23 - 14:44
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Здравствуйте. Волна переименований катится по Костанайской области и вот докатилась до с. Октябрьское Карасуского района. Это поселок - ровесник целины, где большинство жителей против переименования. Далее я привожу обращение одного из жителей этого поселка, оно взято с сайта Одноклассники. Уважаемая редакция, если можно, опубликуйте этот текст.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3620
Re: Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 11.12.23 - 14:44
#1
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Опять наверное какая то инициативная группа с шилом в одном месте постаралась? Власти с маниакальным упорством стараются проводить не популярные решения. Я уже говорил , что старые названия это самоидентификация для людей живущих там, можно сказать одна из пуповин привязывающих к этому месту. Даже если это 50 лет СССР. Давно уже нет перевалбазы, даже в моём детстве её не было. А до сих пор есть ребята с "переваловки".
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3194
Re: Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 11.12.23 - 15:04
#2
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Затоболовка ведь сразу стала мегаполисом круче Нью-Йорка сразу после пермименования в Тобыл. Так и с Октябрьским будет. Сразу после переименования, как по мановению волшебной палочки, жизнь там будет лучше чем в Париже. Не понимают сельчане что им хорошо сделать хотят.
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