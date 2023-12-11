Отправлено: - 14:31

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Что такое жилой массив?

Цитата:Наверное это то,что раньше было посёлком, а теперь вошло в черту города. Ему не могут подобрать названия.Для микрорайона крупно, ну какой он микро,уже не посёлок.Обзовём жилым массивом, например ж.м. Дружба ещё