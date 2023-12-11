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≡ Около семи человек оказалось под завалами из-за ЧП в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48166
Около семи человек оказалось под завалами из-за ЧП в Костанае
Отправлено: 11.12.23 - 14:26
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Инцидент произошел сегодня, 11 декабря, около 12:36, по адресу ул. Энергетиков, 1 в жилом массиве Амангельды (быв. Красный партизан). По предварительным данным ДЧС, здесь произошел хлопок газовоздушной смеси.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3620
Re: Около семи человек оказалось под завалами из-за ЧП в...
Отправлено: 11.12.23 - 14:26
#1
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Судя по фото никакой это не хлопок, а самый настоящий взрыв. Опять чиновничий птичий язык? Всем добра, надеюсь что люди будут живы и здоровы!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34290
Re: Около семи человек оказалось под завалами из-за ЧП в...
Отправлено: 11.12.23 - 14:32
#2
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Цитата:
saba:
Судя по фото никакой это не хлопок, а

Интересно, кто то внятно может объяснить, что такое хлопок, и че он отличается от взрыва?
Так там взорвалось или хлопнуло?
И тут же:

Цитата:
Из-за взрыва обрушилось одноэтажное здание. Обломками завалило около 7 человек.


Так что это было?
Может ЩЕЛЧОК?
Тогда Щёлкнуло?
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