Отправлено: - 14:32

saba:

Судя по фото никакой это не хлопок, а

Из-за взрыва обрушилось одноэтажное здание. Обломками завалило около 7 человек.

Цитата:Интересно, кто то внятно может объяснить, что такое хлопок, и че он отличается от взрыва?Так там взорвалось или хлопнуло?И тут же:Цитата:Так что это было?Может ЩЕЛЧОК?Тогда Щёлкнуло?