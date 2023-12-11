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≡ "Минута тишины!"- Как спасатели ищут людей под завалами на месте ЧП в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48166
"Минута тишины!"- Как спасатели ищут людей под завалами на месте ЧП в Костанае
Отправлено: 11.12.23 - 14:18
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Спасательные работы ведут в боксе, где стояли машины. Пострадавших увозит скорая, но поиски продолжают. По разным данным, пострадали два или четыре человека. Но подтвержденных данных на данный момент нет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34290
Re: "Минута тишины!"- Как спасатели ищут людей под...
Отправлено: 11.12.23 - 14:18
#1
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Что такое жилой массив?
Журналисты не могут понять что это?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3620
Re: "Минута тишины!"- Как спасатели ищут людей под...
Отправлено: 11.12.23 - 14:31
#2
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Цитата:
111:
Что такое жилой массив?

Наверное это то,что раньше было посёлком, а теперь вошло в черту города. Ему не могут подобрать названия.Для микрорайона крупно, ну какой он микро,уже не посёлок.Обзовём жилым массивом, например ж.м. Дружба ещё
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34290
Re: "Минута тишины!"- Как спасатели ищут людей под...
Отправлено: 11.12.23 - 14:37
#3
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Цитата:
saba:
Наверное это то,что раньше было посёлком,

А что тогда взорвалось?
Дом, улица, поселок?
Что там на Энергетиков 1?
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