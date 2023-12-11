Отправлено: - 11:17

сайлау курманов:

Как можно назначать пособия в 19тысяч, что можно на них купить?

[Исправлено: saba, 11.12.2023 - 11:18]

Цитата:Поддержу!!! Постеснялись бы публиковать эти выплаты, просто срам какой то! они бы ещё над этими публикациям написали:"Мы вас рожать не заставляли и мы вам ничего не должны".сейчас молодые родители всё памперсами меряют. На сколько упаковок хватит? На еду понятно ему не надо, он грудь сосёт