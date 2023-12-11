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≡ Введут ли в Казахстане материнский капитал? Ответ Минтруда и соцзащиты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48162
Введут ли в Казахстане материнский капитал? Ответ Минтруда и соцзащиты
Отправлено: 11.12.23 - 11:06
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На протяжении вот уже нескольких лет в Казахстане звучат предложения ввести материнский капитал - денежную выплату за рождение или усыновление ребенка, которая с 2007 года действует в России. Какова позиция Министерства труда и социальной защиты по этому вопросу, выясняли журналисты.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6515
Re: Введут ли в Казахстане материнский капитал? Ответ Минтруда и...
Отправлено: 11.12.23 - 11:06
#1
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Нет предела скудоумию и жадности чиновников и депутатов. Как можно назначать пособия в 19тысяч, что можно на них купить? Любая роженица на несколько лет попадает в зависимость от мужа, родителей, а бывает последние отсутствуют по разным причинам. Тут бы помощь оказать максимальную, ведь эти дети вырастут в будущих граждан страны, чего им жалеть, в стране денег много
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3616
Введут ли в Казахстане материнский капитал? Ответ Минтруда и соцзащиты
Отправлено: 11.12.23 - 11:17
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Как можно назначать пособия в 19тысяч, что можно на них купить?

Поддержу!!! Постеснялись бы публиковать эти выплаты, просто срам какой то! они бы ещё над этими публикациям написали:"Мы вас рожать не заставляли и мы вам ничего не должны".
сейчас молодые родители всё памперсами меряют. На сколько упаковок хватит? На еду понятно ему не надо, он грудь сосёт ;-)

[Исправлено: saba, 11.12.2023 - 11:18]
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О
§ Ольга kost
(Пользователи)
Регистрация:
28.05.19
Сообщений:
10
Введут ли в Казахстане материнский капитал? Ответ Минтруда и соцзащиты
Отправлено: 11.12.23 - 12:29
#3
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1536
Введут ли в Казахстане материнский капитал? Ответ Минтруда и соцзащиты
Отправлено: 11.12.23 - 12:32
#4
Комментарий проходит проверку.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1536
Введут ли в Казахстане материнский капитал? Ответ Минтруда и соцзащиты
Отправлено: 11.12.23 - 12:36
#5
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1536
Введут ли в Казахстане материнский капитал? Ответ Минтруда и соцзащиты
Отправлено: 11.12.23 - 12:43
#6
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