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Смена часового пояса: когда Казахстан может перевести время
Смена часового пояса: когда Казахстан может перевести время
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48162
Смена часового пояса: когда Казахстан может перевести время
Отправлено: 08.12.23 - 10:21
Казахстан может начать жить по единому времени уже в следующем году. Об этом стало известно в ходе круглого стола на площадке Службы центральных коммуникаций.
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Re: Смена часового пояса: когда Казахстан может перевести время
Отправлено: 08.12.23 - 21:34
Решение глупое и непродуманное.
На словах говорят всё правильно, про природное время, влияние на здоровье...
А по сути - снова в угоду чиновничеству, которому удобно работать в одном часовом поясе.
Подумали бы хорошо, приняли бы решение о введении трёх часовых поясов в интересах здоровья людей - UTC+3.5, UTC+4.5 и UTC+5.5
Тем паче, что в мире масса примеров, когда страны ввели шаг в полчаса и даже в 15 минут именно с целью синхронизации административного времени с природным солнечным.
Но это только в тех странах, где на деле заинтересованы в здоровом населении.
У нас государству выгодно, чтобы люди болели.
На словах говорят всё правильно, про природное время, влияние на здоровье...
А по сути - снова в угоду чиновничеству, которому удобно работать в одном часовом поясе.
Подумали бы хорошо, приняли бы решение о введении трёх часовых поясов в интересах здоровья людей - UTC+3.5, UTC+4.5 и UTC+5.5
Тем паче, что в мире масса примеров, когда страны ввели шаг в полчаса и даже в 15 минут именно с целью синхронизации административного времени с природным солнечным.
Но это только в тех странах, где на деле заинтересованы в здоровом населении.
У нас государству выгодно, чтобы люди болели.
Re: Смена часового пояса: когда Казахстан может перевести время
Отправлено: 08.12.23 - 21:37
Цитата:
Вот только не надо наводить тень на плетень. Все вами перечисленные решение о введении единого времени не принимали, и не все его поддерживают. Разве что Нурхожаев.
Решение приняло чиновничество, которому удобно работать в одном времени. А про влияние на здоровье, это так, для красивого словца. Плевать они хотели на здоровье населения.
abaika95:
ну расскажите людям
ну расскажите людям
Вот только не надо наводить тень на плетень. Все вами перечисленные решение о введении единого времени не принимали, и не все его поддерживают. Разве что Нурхожаев.
Решение приняло чиновничество, которому удобно работать в одном времени. А про влияние на здоровье, это так, для красивого словца. Плевать они хотели на здоровье населения.
Re: Смена часового пояса: когда Казахстан может перевести время
Отправлено: 08.12.23 - 21:38
Цитата:
Нет там ни торжества науки, ни, тем более, здравого смысла.
Сабыр:
Неужели торжество науки и здравого смысла восторжевало
Неужели торжество науки и здравого смысла восторжевало
Нет там ни торжества науки, ни, тем более, здравого смысла.
Б
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.10.20
- Сообщений:
- 11
Re: Смена часового пояса: когда Казахстан может перевести время
Отправлено: 08.12.23 - 22:31
Абайке. Во первых в Казахстане восход солнца с самой восточной точки до самой западной точки составляет 2 часа 45 минут, то есть неполных три часовых пояса. Восход солнца между крайними областными центрами Усткаменогорском и Атырау составляют всего 2 часа 09 минут. Во вторых часовой пояс +5 к которому перейдут все области живущие ныне со временем Астаны, это поясное время Астаны, Алматы, Шымкента, СКО и других, даже ВКО, так как ВКО находиться на самой западной части часового пояса UTC+6, начало которого находиться в округе Хами Китая. Поэтому 12 областей и 3 города областного значения перейдут на свое поясное время.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.07.20
- Сообщений:
- 155
Re: Смена часового пояса: когда Казахстан может перевести время
Отправлено: 08.12.23 - 23:36
abaika95 / а вас уж и спрашивать и не будут//
Это лично мое мнение, как я считаю неправильного перевода в один часовой пояс в Казахстане.
Это мнение и высказываю. Никаких иллюзий по поводу, будут спрашивать или не будут спрашивать,не имею.
Это лично мое мнение, как я считаю неправильного перевода в один часовой пояс в Казахстане.
Это мнение и высказываю. Никаких иллюзий по поводу, будут спрашивать или не будут спрашивать,не имею.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14501
Re: Смена часового пояса: когда Казахстан может перевести время
Отправлено: 09.12.23 - 15:46
Цитата:
вот он тут) можете вопрос ему задать каким образом его 3 часовых пояса которые он везде проталкивал по легкому движению ручки чиновника стали 1 поясом для всей страны))) Цитата:
это просто сказка какая-то)))
Оруэлл отдыхает
тут 2+2 не то что 5 получается тут уже все 15)
объясните популярно
мы тут люди все не ученые собрались в поясах немного не понимаем точнее вообще ничего
как при естественных 4 поясах в которых по идее должен находиться казахстан мы при переходе на 1 пояс большинством вмиг будем жить по природному времени?
не вы ли утверждали что для вас 4 пояса в стране это приоритет но на данном этапе хотя бы выбить у чиновников 3 пояса что якобы будет оптимальным для всех?
как 3 пояса стали 1 и почему чиновники так быстро засуетились с этим 1 поясом? не кажется ли вам что им чиновникам из астаны немного выгоднее 1 пояс а вы сейчас каким то странным образом подвели под их хотелки антинаучную базу?))
Skeptic:
Разве что Нурхожаев.
Разве что Нурхожаев.
вот он тут) можете вопрос ему задать каким образом его 3 часовых пояса которые он везде проталкивал по легкому движению ручки чиновника стали 1 поясом для всей страны))) Цитата:
Болат Нурхожаев:
Поэтому 12 областей и 3 города областного значения перейдут на свое поясное время.
Поэтому 12 областей и 3 города областного значения перейдут на свое поясное время.
это просто сказка какая-то)))
Оруэлл отдыхает
тут 2+2 не то что 5 получается тут уже все 15)
объясните популярно
мы тут люди все не ученые собрались в поясах немного не понимаем точнее вообще ничего
как при естественных 4 поясах в которых по идее должен находиться казахстан мы при переходе на 1 пояс большинством вмиг будем жить по природному времени?
не вы ли утверждали что для вас 4 пояса в стране это приоритет но на данном этапе хотя бы выбить у чиновников 3 пояса что якобы будет оптимальным для всех?
как 3 пояса стали 1 и почему чиновники так быстро засуетились с этим 1 поясом? не кажется ли вам что им чиновникам из астаны немного выгоднее 1 пояс а вы сейчас каким то странным образом подвели под их хотелки антинаучную базу?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14501
Re: Смена часового пояса: когда Казахстан может перевести время
Отправлено: 09.12.23 - 15:50
Цитата:
а вы думали там дураки сидят?))
я до сих пор балдею от того как они красиво СДЕЛАЛИ всех активистов) то что я говорил еще 2 года назад что АП ведет свою игру на этой теме вами воспринималось как нечто конспирологическое)
на те вам теперь) Цитата:
тоесть вы хотите сказать что наши активисты были кем то инспирированы здесь? и действовали по чьей-то указке но не по своей воле т.к. стадная психология итд?)
Skeptic:
На словах говорят всё правильно, про природное время, влияние на здоровье... А по сути - снова в угоду чиновничеству,
На словах говорят всё правильно, про природное время, влияние на здоровье... А по сути - снова в угоду чиновничеству,
а вы думали там дураки сидят?))
я до сих пор балдею от того как они красиво СДЕЛАЛИ всех активистов) то что я говорил еще 2 года назад что АП ведет свою игру на этой теме вами воспринималось как нечто конспирологическое)
на те вам теперь) Цитата:
ACROS:
у нас СТАДНАЯ психология - переведут стрелки по всей стране. Скажут: "...значит так надо..."
у нас СТАДНАЯ психология - переведут стрелки по всей стране. Скажут: "...значит так надо..."
тоесть вы хотите сказать что наши активисты были кем то инспирированы здесь? и действовали по чьей-то указке но не по своей воле т.к. стадная психология итд?)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1340
Re: Смена часового пояса: когда Казахстан может перевести время
Отправлено: 11.12.23 - 10:40
Цитата:
Да, вот это было бы правильно и полдень был бы максимально приближен к 12:00 в крупных городах. Говорят, мол не удобна разница в 0,5 часа или 1,5 часа с соседями, но 80% населения из страны-то не выезжало ни разу, они этой разницы и не почувствуют никогда. Другие 20% большую часть жизни проводят внутри и тоже не заметят разницы (с Астаной будет разница 1 час, с западом КЗ тоже 1 час). А у тех, кто выезжает, смартфон сам переведёт часы на 0,5/1,5/3,5 часа и т.д.
Skeptic:
Подумали бы хорошо, приняли бы решение о введении трёх часовых поясов в интересах здоровья людей - UTC+3.5, UTC+4.5 и UTC+5.5
Подумали бы хорошо, приняли бы решение о введении трёх часовых поясов в интересах здоровья людей - UTC+3.5, UTC+4.5 и UTC+5.5
Да, вот это было бы правильно и полдень был бы максимально приближен к 12:00 в крупных городах. Говорят, мол не удобна разница в 0,5 часа или 1,5 часа с соседями, но 80% населения из страны-то не выезжало ни разу, они этой разницы и не почувствуют никогда. Другие 20% большую часть жизни проводят внутри и тоже не заметят разницы (с Астаной будет разница 1 час, с западом КЗ тоже 1 час). А у тех, кто выезжает, смартфон сам переведёт часы на 0,5/1,5/3,5 часа и т.д.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14501
Смена часового пояса: когда Казахстан может перевести время
Отправлено: 11.12.23 - 10:44
Цитата:
поздно кулаками махать) за вас уже все решили) будете жить в 1 поясе потому что это "оптимальнее некуда" как доказывают ученые из кызылорды
Тот самый:
Да, вот это было бы правильно и полдень был бы максимально приближен к 12:00 в крупных городах.
Да, вот это было бы правильно и полдень был бы максимально приближен к 12:00 в крупных городах.
поздно кулаками махать) за вас уже все решили) будете жить в 1 поясе потому что это "оптимальнее некуда" как доказывают ученые из кызылорды
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