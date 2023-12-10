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Российские войска подняли над Марьинкой Донецкой народной республики (ДНР) триколор. Об этом пишет RT в Telegram. Телеканал также опубликовал кадры, на которых видно, как бойцы Вооруженных сил России устанавливают флаг на месте, где проходили бои.

Цитата:Неоткуда скоро будет многострадальный Донецк обстреливать. По всем направлениям в наступлении. Победа будет за российским воином!А всушникам доведена директива замужного о переходе войск к стратегической обороне.