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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 21:31
грушевый закончился
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 21:33
Цитата:
Как без условий, ты о чем?
Всегда должны быть условия, которые приводят тебя к какому то шагу.
Ну ты же не животное наконец..
Гога:
Давай без условий ?
Давай без условий ?
Как без условий, ты о чем?
Всегда должны быть условия, которые приводят тебя к какому то шагу.
Ну ты же не животное наконец..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 06.10.16
- Сообщений:
- 2078
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 21:39
Цитата:
Всякий волен рассуждать на сааамые различные темы. Взять хотя бы вопрос о наличии или отсутвии росы в рассветный час на темной стороне Луны. Такие размышления, на темы отвлеченные, считаю праздными.
В последнее время развелось их больно много. Не есть хорошо.
Ваш, конечно, выбор, проводить время, самый драгоценный ресурс, в праздных делах.
ACROS:
Всякий волен рассуждать на сааамые различные темы. Взять хотя бы вопрос о наличии или отсутвии росы в рассветный час на темной стороне Луны. Такие размышления, на темы отвлеченные, считаю праздными.
В последнее время развелось их больно много. Не есть хорошо.
Ваш, конечно, выбор, проводить время, самый драгоценный ресурс, в праздных делах.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 21:49
Цитата:
_-----------------Господи , такие сравнения делать ???
111:
Ну ты же не животное наконец..
Ну ты же не животное наконец..
_-----------------Господи , такие сравнения делать ???
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 22:05
Как низко !!!!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 23:20
Цитата:
Ты не знаешь основ русского языка?
Там нет никакого сравнения.
Это тебе расскажет любой учитель русского.
Гога:
Господи , такие сравнения делать ???
Господи , такие сравнения делать ???
Ты не знаешь основ русского языка?
Там нет никакого сравнения.
Это тебе расскажет любой учитель русского.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 23:23
Цитата:
Низко это как?
Ниже уровня моря, ниже абсолютного нуля, ниже Эвереста?
Внизу Космоса наконец, хотя есть ли там высота и низ?
Гога:
Как низко !!
Как низко !!
Низко это как?
Ниже уровня моря, ниже абсолютного нуля, ниже Эвереста?
Внизу Космоса наконец, хотя есть ли там высота и низ?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1688
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.12.23 - 02:14
Цитата:
Неоткуда скоро будет многострадальный Донецк обстреливать. По всем направлениям в наступлении. Победа будет за российским воином!
А всушникам доведена директива замужного о переходе войск к стратегической обороне.
Российские войска подняли над Марьинкой Донецкой народной республики (ДНР) триколор. Об этом пишет RT в Telegram. Телеканал также опубликовал кадры, на которых видно, как бойцы Вооруженных сил России устанавливают флаг на месте, где проходили бои.
Неоткуда скоро будет многострадальный Донецк обстреливать. По всем направлениям в наступлении. Победа будет за российским воином!
А всушникам доведена директива замужного о переходе войск к стратегической обороне.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5335
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.12.23 - 08:12
Цитата:
Премного благодарен.
Горожанин_kst:
Ваш, конечно, выбор,
Ваш, конечно, выбор,
Премного благодарен.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.12.23 - 08:57
Цитата:
После 24.02. 22 года оказалось , что нас всё это касается. Мы вдруг оказались соседями со страной с непредсказуемым характером и агрессивным поведением. Националистов у нас хватает, людей считающих , что их притесняют по языковому вопросу полно, обоснований , что это"исконно русские земли" тоже пруд пруди, вспомним некоторых российских депутатов. Так что при желании нет никаких препятствий для России повторить украинский сценарий у нас. Другое дело, что пока россияне увязли в Украине им не до нас. Поэтому вполне логично, что я лично пристально слежу за тем, как развиваются там дела. Да и кстати Ваше замечание про Бората, тоже показывает отношение к нам россиян. Ещё не враждебное, но уже снисходительное. Типа полудикие, туповатые племена, которых мы отмыли, отчистили и вытащили из юрт, а они ещё нос задирают!
Горожанин_kst:
Ни вас, ни вашей страны не касается.
Ни вас, ни вашей страны не касается.
После 24.02. 22 года оказалось , что нас всё это касается. Мы вдруг оказались соседями со страной с непредсказуемым характером и агрессивным поведением. Националистов у нас хватает, людей считающих , что их притесняют по языковому вопросу полно, обоснований , что это"исконно русские земли" тоже пруд пруди, вспомним некоторых российских депутатов. Так что при желании нет никаких препятствий для России повторить украинский сценарий у нас. Другое дело, что пока россияне увязли в Украине им не до нас. Поэтому вполне логично, что я лично пристально слежу за тем, как развиваются там дела. Да и кстати Ваше замечание про Бората, тоже показывает отношение к нам россиян. Ещё не враждебное, но уже снисходительное. Типа полудикие, туповатые племена, которых мы отмыли, отчистили и вытащили из юрт, а они ещё нос задирают!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.12.23 - 08:58
Цитата:
Не всех конечно. Но достаточно большое количество так думают
saba:
тоже показывает отношение к нам россиян.
тоже показывает отношение к нам россиян.
Не всех конечно. Но достаточно большое количество так думают
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1083
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.12.23 - 09:26
Цитата:
Не надоело глупости писать?
saba:
нет никаких препятствий для России повторить украинский сценарий у нас
нет никаких препятствий для России повторить украинский сценарий у нас
Не надоело глупости писать?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.12.23 - 09:56
Цитата:
Это для Вас глупости, я и сам этого не хочу, но реальность такова. Когда кто нибудь до вторжения России в Украину, сказал бы, что будет крупномасштабная война, большинство просто покрутило бы пальцем у виска!
Skeptic:
Не надоело глупости писать?
Не надоело глупости писать?
Это для Вас глупости, я и сам этого не хочу, но реальность такова. Когда кто нибудь до вторжения России в Украину, сказал бы, что будет крупномасштабная война, большинство просто покрутило бы пальцем у виска!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.12.23 - 10:04
Почитайте, чтобы далеко не ходить, с каким восторгом Змея Подколодная пишет о победах "российского воина". Ни слава сожаления о потерях, о судьбе украинского народа после оккупации, один щенячий восторг.
И не надо мне говорить о природном великодушии, что пришли просто освободить и потом уйдут и т.д. Человеческая природа одинакова, человек с ружьём всегда чувствует свою власть над человеком безоружным!
И не надо мне говорить о природном великодушии, что пришли просто освободить и потом уйдут и т.д. Человеческая природа одинакова, человек с ружьём всегда чувствует свою власть над человеком безоружным!
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