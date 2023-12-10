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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9154
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 21:31
#14236
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грушевый закончился
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34283
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 21:33
#14237
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Цитата:
Гога:
Давай без условий ?

Как без условий, ты о чем?
Всегда должны быть условия, которые приводят тебя к какому то шагу.
Ну ты же не животное наконец..
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
2078
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 21:39
#14238
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Цитата:
ACROS:

Всякий волен рассуждать на сааамые различные темы. Взять хотя бы вопрос о наличии или отсутвии росы в рассветный час на темной стороне Луны. Такие размышления, на темы отвлеченные, считаю праздными.
В последнее время развелось их больно много. Не есть хорошо.
Ваш, конечно, выбор, проводить время, самый драгоценный ресурс, в праздных делах.
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9154
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 21:49
#14239
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Цитата:
111:
Ну ты же не животное наконец..

_-----------------Господи , такие сравнения делать ???
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9154
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 22:05
#14240
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Как низко !!!!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34283
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 23:20
#14241
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Цитата:
Гога:
Господи , такие сравнения делать ???

Ты не знаешь основ русского языка?
Там нет никакого сравнения.
Это тебе расскажет любой учитель русского.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34283
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 23:23
#14242
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Цитата:
Гога:
Как низко !!

Низко это как?
Ниже уровня моря, ниже абсолютного нуля, ниже Эвереста?
Внизу Космоса наконец, хотя есть ли там высота и низ?
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1688
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.12.23 - 02:14
#14243
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Цитата:
Российские войска подняли над Марьинкой Донецкой народной республики (ДНР) триколор. Об этом пишет RT в Telegram. Телеканал также опубликовал кадры, на которых видно, как бойцы Вооруженных сил России устанавливают флаг на месте, где проходили бои.


Неоткуда скоро будет многострадальный Донецк обстреливать. По всем направлениям в наступлении. Победа будет за российским воином!

А всушникам доведена директива замужного о переходе войск к стратегической обороне.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5335
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.12.23 - 08:12
#14244
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Цитата:
Горожанин_kst:
Ваш, конечно, выбор,


Премного благодарен.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3612
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.12.23 - 08:57
#14245
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Цитата:
Горожанин_kst:
Ни вас, ни вашей страны не касается.

После 24.02. 22 года оказалось , что нас всё это касается. Мы вдруг оказались соседями со страной с непредсказуемым характером и агрессивным поведением. Националистов у нас хватает, людей считающих , что их притесняют по языковому вопросу полно, обоснований , что это"исконно русские земли" тоже пруд пруди, вспомним некоторых российских депутатов. Так что при желании нет никаких препятствий для России повторить украинский сценарий у нас. Другое дело, что пока россияне увязли в Украине им не до нас. Поэтому вполне логично, что я лично пристально слежу за тем, как развиваются там дела. Да и кстати Ваше замечание про Бората, тоже показывает отношение к нам россиян. Ещё не враждебное, но уже снисходительное. Типа полудикие, туповатые племена, которых мы отмыли, отчистили и вытащили из юрт, а они ещё нос задирают!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3612
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.12.23 - 08:58
#14246
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Цитата:
saba:
тоже показывает отношение к нам россиян.

Не всех конечно. Но достаточно большое количество так думают
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1083
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.12.23 - 09:26
#14247
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Цитата:
saba:
нет никаких препятствий для России повторить украинский сценарий у нас

Не надоело глупости писать?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3612
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.12.23 - 09:56
#14248
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Цитата:
Skeptic:
Не надоело глупости писать?

Это для Вас глупости, я и сам этого не хочу, но реальность такова. Когда кто нибудь до вторжения России в Украину, сказал бы, что будет крупномасштабная война, большинство просто покрутило бы пальцем у виска!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3612
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.12.23 - 10:04
#14249
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Почитайте, чтобы далеко не ходить, с каким восторгом Змея Подколодная пишет о победах "российского воина". Ни слава сожаления о потерях, о судьбе украинского народа после оккупации, один щенячий восторг.
И не надо мне говорить о природном великодушии, что пришли просто освободить и потом уйдут и т.д. Человеческая природа одинакова, человек с ружьём всегда чувствует свою власть над человеком безоружным!
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