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≡ Жизнь в клетке. Как фильм «Тор» говорит о безумии и молчит о главном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48158
Жизнь в клетке. Как фильм «Тор» говорит о безумии и молчит о главном
Отправлено: 10.12.23 - 20:17
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Название фильма Виталия Качатова «Тор» с казахского языка переводится как «Клетка», и это передает как место происходящих в нем событий – тюрьма строгого режима – так и суть триллера в замкнутом пространстве.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1167
Re: Жизнь в клетке. Как фильм «Тор» говорит о безумии и молчит о...
Отправлено: 10.12.23 - 20:17
#1
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тор - это геометрическая фигура!
почитайте на досуге
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1879
Re: Жизнь в клетке. Как фильм «Тор» говорит о безумии и молчит о...
Отправлено: 10.12.23 - 22:18
#2
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electro:
«Тор» с казахского языка переводится как «Клетка»
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