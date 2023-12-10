Re: Нужно ли запретить в Казахстане российский сериал «Слово...

Отправлено: - 21:48

У нас на местных телеканалах из российских фильмов только любовные мелодрамы. И дешёвые сериалы. Смысл запрещать то что у нас и так не когда не покажут. А все его посмотрят в инете .