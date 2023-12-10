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≡ Нужно ли запретить в Казахстане российский сериал «Слово...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48158
Нужно ли запретить в Казахстане российский сериал «Слово...
Отправлено: 10.12.23 - 21:48
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Нужно ли запретить в Казахстане российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», события которого разворачиваются в 1980-е годы в Казани?
Результаты опроса

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13728
Re: Нужно ли запретить в Казахстане российский сериал «Слово...
Отправлено: 10.12.23 - 21:48
#1
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У нас на местных телеканалах из российских фильмов только любовные мелодрамы. И дешёвые сериалы. Смысл запрещать то что у нас и так не когда не покажут. А все его посмотрят в инете .
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