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Пострадали от взрыва, но продолжили поиски - Подробности пожара в частном доме в Костанае рассказали в ДЧС
Пострадали от взрыва, но продолжили поиски - Подробности пожара в частном доме в Костанае рассказали в ДЧС
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