Отправлено: - 18:58

111:

за такой район

Цитата:Судя по фото, дом газофицирован, по крайней мере видать подводящие трубы проходящие по стене дома.А парень молодец: - если бы волна взрыва прошла по другому ?Действительно- Герой!!!Ну и как обычно- власть ПОДМАЗАЛАСЬ, по аналогии с торжественным вручением ключей от бюджетных домов, с последующими скандалами по поводу недоделок, неприкрученных розеток, отклеивающих обоев, плохо закрывающих дверей, продуваемых окон и прочих прелестей бурного строительства.