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≡ Пострадали от взрыва, но продолжили поиски - Подробности пожара в частном доме в Костанае рассказали в ДЧС
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48156
Пострадали от взрыва, но продолжили поиски - Подробности пожара в частном доме в Костанае рассказали в ДЧС
Отправлено: 10.12.23 - 18:07
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Внутри находилась пожилая хозяйка. Пока автоцистерны разворачивались для тушения, звено газо-дымо-защитников приступило к поиску пострадавшей. Первым в дом вошел командир отделения Туралин Ержан. Именно он принял на себя мощь ударной волны от взрыва газового баллона.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34248
Re: Пострадали от взрыва, но продолжили поиски - Подробности...
Отправлено: 10.12.23 - 18:07
#1
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Круто блин.
Молодец.
Вообще все пожарники молодцы..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34248
Re: Пострадали от взрыва, но продолжили поиски - Подробности...
Отправлено: 10.12.23 - 18:08
#2
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А вообще, это что за такой район, где по пять газовых балонов держат прямо у печи?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5332
Re: Пострадали от взрыва, но продолжили поиски - Подробности...
Отправлено: 10.12.23 - 18:58
#3
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Цитата:
111:
за такой район


Судя по фото, дом газофицирован, по крайней мере видать подводящие трубы проходящие по стене дома.

А парень молодец: - если бы волна взрыва прошла по другому ?
Действительно- Герой!!!

Ну и как обычно- власть ПОДМАЗАЛАСЬ, по аналогии с торжественным вручением ключей от бюджетных домов, с последующими скандалами по поводу недоделок, неприкрученных розеток, отклеивающих обоев, плохо закрывающих дверей, продуваемых окон и прочих прелестей бурного строительства.
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