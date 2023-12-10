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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 18:03
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 18:05
Цитата:
-----Вообще
111:
Ты вообще помнишь , что пишешь Вопрос в чем?
Ты вообще помнишь , что пишешь Вопрос в чем?
-----Вообще
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 18:06
Цитата:
Что вообще?
Гога:
Вообще
Вообще
Что вообще?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 18:07
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 18:09
И он что то перестал писать мне в личку..
Да, скукота..
Да, скукота..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 18:09
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 18:09
Цитата:
Какая разница, кто к ним прилетел- президент или владелец баварской пивнушки - он представлял страну.
Я не сторонник Путина, особенно после развязанной ими войны против Украины, но факт что его встретили на высшем уровне, даже через чур - высшем - остаётся фактом, причём знаковым.
Конечно - это показное - козе понятно - но в дипломатии, по крайней мере во внешней стороне, много чего показного, статусного и имиджевого и намекающего.
Естественно Путина так будут встречать не везде, даже в СНГ - но, показали всему миру что Россия, с Западом или без него, но продолжает оставаться мировой державой, и вышла или выходит из санкционного плена.
Я об этом могу судить по развитию ихнего Агропрома - когда обьявили первые прод.санкции, Путин обьявил масштабные агрореформы - которые уже дали плоды: - Россия мировая держава по производству пшеницы и контролирует большую часть мирового экспорта зерна, да и производство других продуктов в России значительно возросло и в будущие года очевидно Россия наращивая своё производство, за счёт низкой себестоимости зерна, завоюет зерновые рынки Средней Азии, Афганистана, Китая вытеснив нас с этого направления.
abaika95:
для справки президент в германии э
для справки президент в германии э
Какая разница, кто к ним прилетел- президент или владелец баварской пивнушки - он представлял страну.
Я не сторонник Путина, особенно после развязанной ими войны против Украины, но факт что его встретили на высшем уровне, даже через чур - высшем - остаётся фактом, причём знаковым.
Конечно - это показное - козе понятно - но в дипломатии, по крайней мере во внешней стороне, много чего показного, статусного и имиджевого и намекающего.
Естественно Путина так будут встречать не везде, даже в СНГ - но, показали всему миру что Россия, с Западом или без него, но продолжает оставаться мировой державой, и вышла или выходит из санкционного плена.
Я об этом могу судить по развитию ихнего Агропрома - когда обьявили первые прод.санкции, Путин обьявил масштабные агрореформы - которые уже дали плоды: - Россия мировая держава по производству пшеницы и контролирует большую часть мирового экспорта зерна, да и производство других продуктов в России значительно возросло и в будущие года очевидно Россия наращивая своё производство, за счёт низкой себестоимости зерна, завоюет зерновые рынки Средней Азии, Афганистана, Китая вытеснив нас с этого направления.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 18:14
Цитата:
Да, вы , батенька, разбогатеете немеренно....
111:
тысяч 400 попаде
тысяч 400 попаде
Да, вы , батенька, разбогатеете немеренно....
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 18:15
Цитата:
Подождем еще, мне надо, чтоб он три дня меня материл в личке, чтоб наверняка
ACROS:
Да, вы , батенька, разбогатеете немеренно...
Да, вы , батенька, разбогатеете немеренно...
Подождем еще, мне надо, чтоб он три дня меня материл в личке, чтоб наверняка
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 18:16
Дело не в деньгах, дело в оскорблении моей семьи и угрозе моему ребенку, дело в наказании
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 18:17
Скинул скрины, их убрали.
Я же маты убирал со скринов, остались одни угрозы
Я же маты убирал со скринов, остались одни угрозы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 18:47
Цитата:
Про какую войну вы имеете ввиду? И в чём его заслуга ?? И за что ему благодарность и притом ОГРОМНАЯ ??
saba:
не допустил никакой войны. Уже за это ему огромная благодарность!
не допустил никакой войны. Уже за это ему огромная благодарность!
Про какую войну вы имеете ввиду? И в чём его заслуга ?? И за что ему благодарность и притом ОГРОМНАЯ ??
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3608
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 19:26
Цитата:
Поводом для войны, как видим может быть хоть какая надуманная ситуация. Помнится тоже с И.Каримовым соперничали за лидерство в ЦА, пограничные перестрелки были. Но это так фигня , конечно. Я имею в виду амбиции не перешли грань, которая к сожалению была перейдена в войне России с Украиной. А кроме того я не склонен мазать мир черно-белой краской, немало было и хорошего в годы правления Назарбаева. Поверьте я поездил по Союзу видел места ,где люди после 90х годов жили гораздо хуже , чем мы. В той же самой Украине например, был я правда в Кременчуге не самом большом городе. Да и когда приезжали в гости с Молдовы , с города Бендеры сказали: " Да вы в раю живёте". Ну и даже если посмотреть не большие российские города , а например ближайшие Троицк и Южноуральск, там жизнь далеко не сахар.
ACROS:
имеете ввиду? И в чём его заслуга ??
имеете ввиду? И в чём его заслуга ??
Поводом для войны, как видим может быть хоть какая надуманная ситуация. Помнится тоже с И.Каримовым соперничали за лидерство в ЦА, пограничные перестрелки были. Но это так фигня , конечно. Я имею в виду амбиции не перешли грань, которая к сожалению была перейдена в войне России с Украиной. А кроме того я не склонен мазать мир черно-белой краской, немало было и хорошего в годы правления Назарбаева. Поверьте я поездил по Союзу видел места ,где люди после 90х годов жили гораздо хуже , чем мы. В той же самой Украине например, был я правда в Кременчуге не самом большом городе. Да и когда приезжали в гости с Молдовы , с города Бендеры сказали: " Да вы в раю живёте". Ну и даже если посмотреть не большие российские города , а например ближайшие Троицк и Южноуральск, там жизнь далеко не сахар.
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