Отправлено: - 19:26

ACROS:

имеете ввиду? И в чём его заслуга ??

Цитата:Поводом для войны, как видим может быть хоть какая надуманная ситуация. Помнится тоже с И.Каримовым соперничали за лидерство в ЦА, пограничные перестрелки были. Но это так фигня , конечно. Я имею в виду амбиции не перешли грань, которая к сожалению была перейдена в войне России с Украиной. А кроме того я не склонен мазать мир черно-белой краской, немало было и хорошего в годы правления Назарбаева. Поверьте я поездил по Союзу видел места ,где люди после 90х годов жили гораздо хуже , чем мы. В той же самой Украине например, был я правда в Кременчуге не самом большом городе. Да и когда приезжали в гости с Молдовы , с города Бендеры сказали: " Да вы в раю живёте". Ну и даже если посмотреть не большие российские города , а например ближайшие Троицк и Южноуральск, там жизнь далеко не сахар.