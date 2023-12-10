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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9137
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 18:03
#14191
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9137
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 18:05
#14192
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Цитата:
111:
Ты вообще помнишь , что пишешь Вопрос в чем?

-----Вообще
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34248
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 18:06
#14193
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Цитата:
Гога:
Вообще

Что вообще?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9137
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 18:07
#14194
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34248
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 18:09
#14195
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И он что то перестал писать мне в личку..
Да, скукота..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9137
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 18:09
#14196
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5332
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 18:09
#14197
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Цитата:
abaika95:
для справки президент в германии э


Какая разница, кто к ним прилетел- президент или владелец баварской пивнушки - он представлял страну.
Я не сторонник Путина, особенно после развязанной ими войны против Украины, но факт что его встретили на высшем уровне, даже через чур - высшем - остаётся фактом, причём знаковым.
Конечно - это показное - козе понятно - но в дипломатии, по крайней мере во внешней стороне, много чего показного, статусного и имиджевого и намекающего.

Естественно Путина так будут встречать не везде, даже в СНГ - но, показали всему миру что Россия, с Западом или без него, но продолжает оставаться мировой державой, и вышла или выходит из санкционного плена.
Я об этом могу судить по развитию ихнего Агропрома - когда обьявили первые прод.санкции, Путин обьявил масштабные агрореформы - которые уже дали плоды: - Россия мировая держава по производству пшеницы и контролирует большую часть мирового экспорта зерна, да и производство других продуктов в России значительно возросло и в будущие года очевидно Россия наращивая своё производство, за счёт низкой себестоимости зерна, завоюет зерновые рынки Средней Азии, Афганистана, Китая вытеснив нас с этого направления.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5332
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 18:14
#14198
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Цитата:
111:
тысяч 400 попаде


Да, вы , батенька, разбогатеете немеренно....
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34248
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 18:15
#14199
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Цитата:
ACROS:
Да, вы , батенька, разбогатеете немеренно...

Подождем еще, мне надо, чтоб он три дня меня материл в личке, чтоб наверняка
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34248
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 18:16
#14200
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Дело не в деньгах, дело в оскорблении моей семьи и угрозе моему ребенку, дело в наказании
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34248
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 18:17
#14201
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Скинул скрины, их убрали.
Я же маты убирал со скринов, остались одни угрозы
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5332
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 18:47
#14202
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Цитата:
saba:
не допустил никакой войны. Уже за это ему огромная благодарность!


Про какую войну вы имеете ввиду? И в чём его заслуга ?? И за что ему благодарность и притом ОГРОМНАЯ ??
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3608
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 19:26
#14203
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Цитата:
ACROS:
имеете ввиду? И в чём его заслуга ??

Поводом для войны, как видим может быть хоть какая надуманная ситуация. Помнится тоже с И.Каримовым соперничали за лидерство в ЦА, пограничные перестрелки были. Но это так фигня , конечно. Я имею в виду амбиции не перешли грань, которая к сожалению была перейдена в войне России с Украиной. А кроме того я не склонен мазать мир черно-белой краской, немало было и хорошего в годы правления Назарбаева. Поверьте я поездил по Союзу видел места ,где люди после 90х годов жили гораздо хуже , чем мы. В той же самой Украине например, был я правда в Кременчуге не самом большом городе. Да и когда приезжали в гости с Молдовы , с города Бендеры сказали: " Да вы в раю живёте". Ну и даже если посмотреть не большие российские города , а например ближайшие Троицк и Южноуральск, там жизнь далеко не сахар.
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