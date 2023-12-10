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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34228
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 15:55
#14161
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Цитата:
ACROS:
Почти 400 000 убитых русских парней;

Всё идет своим чередом.
За z-патриотов кто то погибает и ладно.
Им есть хорошо.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34228
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 16:15
#14162
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Ну и Лариса, та, что танцует в парке с Серегой

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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3607
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 16:57
#14163
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Цитата:
ACROS:
Атаннын басы!!!

Оппоненты всегда верят в официальную версию. Сказал Путин всё идёт по плану,значит так оно и есть! Это то же самое, что когда Путин говорил в интервью: Мне в страшном сне не может присниться , что я иду на третий срок президентства", тогда все умилялись , какой демократичнейший президент. Сей час запутался какой срок уже идёт, все говорят, нельзя бросать Россию в такой тяжёлый период !В общем всё почти как у нас, только есть два отличия. Назарбаев с самого начала не скрывал, что хочет править долго и счастливо и к счастью для нас не допустил никакой войны. Уже за это ему огромная благодарность!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3607
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 17:00
#14164
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Цитата:
Сыкымы:

Новый ненавистник Марика? Забугорные чего то угомонились, Марик что твой шлагбаум уже не вдохновляет? И тема ключей что то исчерпала себя.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14497
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 17:03
#14165
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Цитата:
таноми52:
Уверен, что действительно Весь?

уверен)
причем если европейцы смотрят на это нейтрально
то восточные мусульманские и южные страны на которые путин думает делать ставку в плане союзничества смотрят на это со злорадством) очередных белых унизили которые пытались дружить с израилем а теперь к нам прибежали) они именно так это и воспринимают
Цитата:
Сыкымы:
Тому, что ты не состоишь в МОК

если бы я был в мок я бы разрешил вообще всем российским спортсменам выступать даже под российским флагом
не унижал бы и не ущемлял а покупал бы и вывозил из россии))
потому что политика "осажденной крепости" путину только во благо
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14497
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 17:09
#14166
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Цитата:
ACROS:
Не думаю: спортсмен всю жизнь тренировался, насиловал своё тело - ради одной цели - быть чемпионом

это в сша так
где спортсмен занимается ради себя и государству начхать на его свершения
ну сьездили студенты на олимпиаду ничего не взяли ну лан чеж теперь
и только у нас на пост-совке спорт это пропаганда в первую очередь достижений государства
вон мы каких скакунов можем воспитать через государственную программу поддержки спорта
и в россии все спортсмены это продукт государства, государство в них вбухивает
а сейчас эти спорстмены думают что их заслуга что они куда то там выбились)
Цитата:
ACROS:
Муххамед Али ( Кассиус Клей) - как был великим, порхающим, боксёром, так им и остался в истории, а его слова про Вьетнам все уже почти забыли.

Вьетнамцы зато не забыли)
Цитата:
ACROS:
И про унижение: - Президент ПЕРВОЙ экономики Европы, мощной индустриальной державы, члена всемогущей СЕМЁРКИ- ПОЛЧАСА ждал что бы его встретил хоть какой нибудь дежурный клерк-араб с городской мэрии,

для справки президент в германии это даже не уровень нашего премьер министра
у них президент на открытии ресторанов присутствует) попробовали бы они канцлера так не встретить)
вся истерика с этой не встречой раздута кремлевскими пропагаднистами чтобы следом показать на этом фоне как арабы встретили путина (за путинские же деньги) причем президент в россии и президент в германии это разные по уровню должности
ну дешево дешево получилось)))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14497
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 17:14
#14167
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Цитата:
ACROS:
а всеми загнанного, и якобы униженного, находящегося в ориентировке во ВСЕМИРНОМ розыске и соответственно в статусе "беглого", президента Путина

ну вот на вас эта дешевая картинка и рассчитана была))
думайте дальше да что путина везде так встречать будут)
Цитата:
ACROS:
то что он может прилюдно покритиковать пресловутую и явно провалившую СВО, ничего в этом зазорного нет

в России как раз не может
это уголовная статья по дискредитации армии рф
они там зашуганные лишний раз высказаться в соц сетях боятся что сво ихнее немного не так идет
мало ли, придут завтра с обыском)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34228
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 17:20
#14168
Комментарий удален модератором.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34228
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 17:21
#14169
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Вот такие у нас, любители Путина, России
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34228
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 17:24
#14170
Комментарий удален модератором.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34228
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 17:26
#14171
Комментарий удален модератором.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34228
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 17:30
#14172
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А что, нельзя переписку с зэт патриотами что ли писать, тем более он там сам хочет чтобы вит и змея какая то увидели..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34228
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 17:32
#14173
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Я вот все думаю, иск на миллион подать, за оскорбление моей семьи, как думаете?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3607
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 17:43
#14174
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Цитата:
Сыкымы:
Ты, когда нацистов поддерживаешь,

А Вы когда нибудь видели вживую украинских нацистов? Я вот не видел, вполне допускаю что они есть, как собственно и в каждом народе. Русских нацистов я видел в Москве, даже как то раз сбегал от них, прячась за колоннами станции метро"ВДНХ". Я перед началом СВО внимательно смотрел все российские пропагандистские передачи и сочувствовал народу Донбасса . Так вот даже ярый русский пропагандист, Армянин из Ташкента Геворг Мирзоян говорил о 5-7 процентах националистов в Украине, что не помешало объявить их всех(украинцев) нацистами.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34228
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 17:44
#14175
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Если иск за оскорбление чести и достоинства семьи на миллион подать, то тысяч двести и услуги адвоката все равно выиграю получается..
Предложил как у нас депутат, 50 тысяч и разойдемся без иска.
Пока молчок.
Подожду дня три и вперед.
Адвокат за это тысяч 80 берет, плюс разходы государства небольшие.
Плюс те, кто арестовывает счета, коллекторы или как их там, тем еще 25 процентов, если вовремя не исполнит проигравший предписание.
Ну на тысяч 400 попадет думаю в легкую..
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