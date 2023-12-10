Отправлено: - 17:09

ACROS:

Не думаю: спортсмен всю жизнь тренировался, насиловал своё тело - ради одной цели - быть чемпионом

ACROS:

Муххамед Али ( Кассиус Клей) - как был великим, порхающим, боксёром, так им и остался в истории, а его слова про Вьетнам все уже почти забыли.

ACROS:

И про унижение: - Президент ПЕРВОЙ экономики Европы, мощной индустриальной державы, члена всемогущей СЕМЁРКИ- ПОЛЧАСА ждал что бы его встретил хоть какой нибудь дежурный клерк-араб с городской мэрии,

Цитата:это в сша такгде спортсмен занимается ради себя и государству начхать на его свершенияну сьездили студенты на олимпиаду ничего не взяли ну лан чеж теперьи только у нас на пост-совке спорт это пропаганда в первую очередь достижений государствавон мы каких скакунов можем воспитать через государственную программу поддержки спортаи в россии все спортсмены это продукт государства, государство в них вбухиваета сейчас эти спорстмены думают что их заслуга что они куда то там выбились)Цитата:Вьетнамцы зато не забыли)Цитата:для справки президент в германии это даже не уровень нашего премьер министрау них президент на открытии ресторанов присутствует) попробовали бы они канцлера так не встретить)вся истерика с этой не встречой раздута кремлевскими пропагаднистами чтобы следом показать на этом фоне как арабы встретили путина (за путинские же деньги) причем президент в россии и президент в германии это разные по уровню должностину дешево дешево получилось)))