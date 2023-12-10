НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Что правит миром?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48155
Юрий БОНДАРЕНКО: Что правит миром?
Отправлено: 10.12.23 - 11:10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во всех же новокоммунальных экспериментах одна главная прореха - зыбкость основы. Сегодня жизнь дома, подъезда может направляться самыми замечательными людьми. Но они же из жильцов. Жильцы же не крепостные, они не прикованы к месту жительства. А значит, и основа-то зыбкая.
Читать новость

К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
347
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что правит миром?
Отправлено: 10.12.23 - 11:10
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
квартиры в многоквартирных жилых домах вообще не должны быть в частной собственности у жильцов квартиры. дом целиком, должен быть в частных руках а квартиры сдаваться в наем.
но, возможен и второй вариант. нужны жесточайшие правила и нормы владения квартирами, и ежегодная как минимум, проверка соблюдения этих правил. любое нарушение должно караться штрафом размером как минимум 10% от стоимости квартиры.
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1150
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что правит миром?
Отправлено: 10.12.23 - 11:41
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Философия однако!!!
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6513
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что правит миром?
Отправлено: 10.12.23 - 12:33
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Карл Маркс написавший Капитал,потом товарищ Ленин подхвативший идею исключающую частную собственность в сфере крупных производств и предприятий, к тому же в подтверждении этого огромный скачок в экономике целой страны. Теперь нам говорят наоборот,что без единого хозяйна всё придет в упадок. Где собака зарыта, никто не поймет.
Профайл Посетить вебсайт
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1082
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что правит миром?
Отправлено: 10.12.23 - 13:07
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Миром правят ростовщики. Если хорошо присмотреться.
Рост экономики измеряется не натуральными величинами в кубометрах, тоннах и погонных метрах, а какими-то никому толком не понятными котировками, индексами и прочей виртуальной шелухой - чтобы контролировать процессы могли только те, кто весь этот виртуальный туман создаёт.
Перевод абсолютно всего денежного потока в ту же виртуальную "реальность" - дабы контролировать каждый наш шаг.
Создание надправительственной структуры под название МВФ вообще позволяет им указывать целым, казалось бы, независимым государствам, что, как и когда им можно делать, а что - нельзя.
И так - чего ни коснись, везде торчат уши ростовщиков и их загребущие ручёнки.
Профайл
b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4422
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что правит миром?
Отправлено: 10.12.23 - 14:54
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слог автора сложный и мысли путанные.
Коммунальная система везде (во всех государствах!) - одна из сложных систем!
У нас все архитекторы работают в угоду не самой архитектуре (как искусству замысла проектирования), не интересам народа, а только акимам различных уровней. Потому у нас и точечные застройки, и возведение высоток среди малоэтажной застройки, как будто места не хватает. При этом отсутствуют инфраструктура, инженерные сети не тянут нагрузки или работают на последнем издыхании.
"Народ спит - просыпается мафия"... Она же - коррупция!
Большинство чиновников, облеченных властью, заняты проблемами наполнения собственного кармана и отрабатывают интересы тех, кто их протеже.
Им некогда работать! Работают их наёмные специалисты мелкого ранга, которых называют чиновниками, но без власти и возможностей.
Народ хлопает в ладошки, когда антикор берёт высоких чиновников, но фантазия его дальше конфискации и пули в затылок не работает. Сам же антикор тоже понимает, что из ванны можно черпать воду ложкой, но эффективность этого равна нулю. Требуется внести коррективы в систему противодействия коррупции. Но кто может это сделать?
Народ терпеливо ждёт инициативы сверху...
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34228
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что правит миром?
Отправлено: 10.12.23 - 15:13
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Для начала хотя бы понимать, чувствовать эту банальную истину, а не искать привычные разумные объяснения там, где их просто-напросто нет и быть не может.


То есть остаться и ждать, подобно баранам?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34228
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что правит миром?
Отправлено: 10.12.23 - 15:18
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но ПКСК-то (хорошие ли, плохие ли) - островки стабильности в нашем все более шатком мире. Во всех же новокоммунальных 

Вы давно в дома то ходили, где правят ПКСК?
Ходили по подвалам, смотрели насосные, по чердакам?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5328
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что правит миром?
Отправлено: 10.12.23 - 15:55
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
Народ терпеливо ждёт инициативы сверху..


Надо полагать, судя по вашему посту нам, то есть государству продавшему 75 % своих богатств иностранцам, нужен некий казахский Ли Куан Ю или же Дян Сяо Пинь,- эти же наши доморощенные, первый с претензиями на несбыточную нобелевку и фейкового лидера нации, и второй - ни на что не годны оказались, так?

Цитата:
сайлау курманов:
Где собака зарыта, никто не поймет.


"...миром правит, капитал..."- это сказали основоположники марксизма-леннинизма и подтвердили китайские коммунисты, совершившие НЭП по своему, по китайски, и ставшие второй, а местами и первой экономикой мира с коммунистическим строем.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
705
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что правит миром?
Отправлено: 10.12.23 - 17:13
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
......МЫ вам демократию и "свободу слова" и вы нам свои природные богатства но по цене которую мы вам вкажем всё честно и справедливо. :lol: :lol: :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 56, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 56
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS