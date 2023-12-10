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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1775
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 01:36
#14146
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Ну что, Мереке Заканович, время пришло? :lol: 8-) :-P
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1775
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 01:37
#14147
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Цитата:
abaika95:
публичное унижение российской власти

Ты здесь каким краем?
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1775
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 01:39
#14148
Комментарий удален модератором.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1775
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 01:46
#14149
Комментарий удален модератором.
Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1775
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 01:47
#14150
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Цитата:
111:
Им нельзя открыто поддерживать истребление другой нации,

Никто и не истреблял
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1775
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 01:48
#14151
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Цитата:
111:
Им нельзя открыто поддерживать истребление другой нации

Это ты сам для себя решил
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1775
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 02:10
#14152
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Цитата:
111:
Зачем им язык того народа, кто их истребляет физически уже десять лет

Не получается выворачивать наизнанку?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9127
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 04:15
#14153
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
347
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 10:54
#14154
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Цитата:
Vit: В меня месяц кололи антибиотики. Месяц.!
медицинские работники у нас добрые, человечные, с пониманием относящиеся к чаяниям пациентов. нужно было всего лишь попросить чтобы не кололи, и они не стали бы вас доле мучить. им вообще плевать выживет или умрет от собственной глупости пациент.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5327
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 11:10
#14155
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Цитата:
abaika95:
публичное унижение российской власти


Не думаю: спортсмен всю жизнь тренировался, насиловал своё тело - ради одной цели - быть чемпионом и ради этого он может ПОЙТИ на всё, и весь СПОРТИВНЫЙ мир это понимает, а то что вы о чём говорите - это пропаганда и группо-корыстные цели лоббистов и дельцов от спорта.
А, то что он может прилюдно покритиковать пресловутую и явно провалившую СВО, ничего в этом зазорного нет: - всего лишь - маленькая ложь во имя большой правды.
Муххамед Али ( Кассиус Клей) - как был великим, порхающим, боксёром, так им и остался в истории, а его слова про Вьетнам все уже почти забыли.

И про унижение: - Президент ПЕРВОЙ экономики Европы, мощной индустриальной державы, члена всемогущей СЕМЁРКИ- ПОЛЧАСА ждал что бы его встретил хоть какой нибудь дежурный клерк-араб с городской мэрии, а всеми загнанного, и якобы униженного, находящегося в ориентировке во ВСЕМИРНОМ розыске и соответственно в статусе "беглого", президента Путина с четырьмя боевыми самолётами вооруженных ядерными боеголовками, почему то встречала вся Арабия во главе со всеми султанами, с конскими парадами и прочими почётными восточными почестями.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
347
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 11:26
#14156
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фанаты понтов и пафоса :lol:
южноамериканские индейцы тоже при виде стеклянных бусиков таяли от счастья.
деловых же людей на арабию с султанами и конями не купить
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
2074
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 12:19
#14157
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Цитата:
ACROS:

"...явно провалившуюся"😁с чего это?
Всё идёт своим чередом.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34215
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 14:13
#14158
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Цитата:
Сыкымы:
Ты, когда нацистов поддерживаешь, про параметры подумал?

Я поддерживаю спортиков нацистов?
Ну как покажи где, даже интересно, коль речь идет о спортсменах..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34215
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 15:10
#14159
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О как, Z-патриоты прорвались наконец то ко мне в одноклассники, на которых я бываю раз в пятилетку, угрожают, порочат честь моей семьи..
Любят Россию..
Это же надо так торкнуть?
Место встречи назначил, и испугался.
В этом весь их Зэтпатриотизм..
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5327
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 15:36
#14160
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Цитата:
Горожанин_kst:
с чего это?


Атаннын басы!!!
Где Киев за три дня?
Почти 400 000 убитых русских парней; бомбёжка глубинных российских городов украинскими ПВО; даже в Питере и Москве неспокойно и опасно ходить на массовые мероприятия, подозреваю что и на новый год хо.., пардон, украинцы что нибудь выкинут в виде терракта.
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