Отправлено: - 15:18

Но ПКСК-то (хорошие ли, плохие ли) - островки стабильности в нашем все более шатком мире. Во всех же новокоммунальных

Цитата:Вы давно в дома то ходили, где правят ПКСК?Ходили по подвалам, смотрели насосные, по чердакам?