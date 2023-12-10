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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 01:36
Ну что, Мереке Заканович, время пришло?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 01:37
Цитата:
Ты здесь каким краем?
abaika95:
публичное унижение российской власти
публичное унижение российской власти
Ты здесь каким краем?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 01:39
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 01:46
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 01:47
Цитата:
Никто и не истреблял
111:
Им нельзя открыто поддерживать истребление другой нации,
Им нельзя открыто поддерживать истребление другой нации,
Никто и не истреблял
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 01:48
Цитата:
Это ты сам для себя решил
111:
Им нельзя открыто поддерживать истребление другой нации
Им нельзя открыто поддерживать истребление другой нации
Это ты сам для себя решил
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 02:10
Цитата:
Не получается выворачивать наизнанку?
111:
Зачем им язык того народа, кто их истребляет физически уже десять лет
Зачем им язык того народа, кто их истребляет физически уже десять лет
Не получается выворачивать наизнанку?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9127
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 04:15
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 347
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 10:54
Цитата:
Vit: В меня месяц кололи антибиотики. Месяц.!медицинские работники у нас добрые, человечные, с пониманием относящиеся к чаяниям пациентов. нужно было всего лишь попросить чтобы не кололи, и они не стали бы вас доле мучить. им вообще плевать выживет или умрет от собственной глупости пациент.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5326
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 11:10
Цитата:
Не думаю: спортсмен всю жизнь тренировался, насиловал своё тело - ради одной цели - быть чемпионом и ради этого он может ПОЙТИ на всё, и весь СПОРТИВНЫЙ мир это понимает, а то что вы о чём говорите - это пропаганда и группо-корыстные цели лоббистов и дельцов от спорта.
А, то что он может прилюдно покритиковать пресловутую и явно провалившую СВО, ничего в этом зазорного нет: - всего лишь - маленькая ложь во имя большой правды.
Муххамед Али ( Кассиус Клей) - как был великим, порхающим, боксёром, так им и остался в истории, а его слова про Вьетнам все уже почти забыли.
И про унижение: - Президент ПЕРВОЙ экономики Европы, мощной индустриальной державы, члена всемогущей СЕМЁРКИ- ПОЛЧАСА ждал что бы его встретил хоть какой нибудь дежурный клерк-араб с городской мэрии, а всеми загнанного, и якобы униженного, находящегося в ориентировке во ВСЕМИРНОМ розыске и соответственно в статусе "беглого", президента Путина с четырьмя боевыми самолётами вооруженных ядерными боеголовками, почему то встречала вся Арабия во главе со всеми султанами, с конскими парадами и прочими почётными восточными почестями.
abaika95:
публичное унижение российской власти
публичное унижение российской власти
Не думаю: спортсмен всю жизнь тренировался, насиловал своё тело - ради одной цели - быть чемпионом и ради этого он может ПОЙТИ на всё, и весь СПОРТИВНЫЙ мир это понимает, а то что вы о чём говорите - это пропаганда и группо-корыстные цели лоббистов и дельцов от спорта.
А, то что он может прилюдно покритиковать пресловутую и явно провалившую СВО, ничего в этом зазорного нет: - всего лишь - маленькая ложь во имя большой правды.
Муххамед Али ( Кассиус Клей) - как был великим, порхающим, боксёром, так им и остался в истории, а его слова про Вьетнам все уже почти забыли.
И про унижение: - Президент ПЕРВОЙ экономики Европы, мощной индустриальной державы, члена всемогущей СЕМЁРКИ- ПОЛЧАСА ждал что бы его встретил хоть какой нибудь дежурный клерк-араб с городской мэрии, а всеми загнанного, и якобы униженного, находящегося в ориентировке во ВСЕМИРНОМ розыске и соответственно в статусе "беглого", президента Путина с четырьмя боевыми самолётами вооруженных ядерными боеголовками, почему то встречала вся Арабия во главе со всеми султанами, с конскими парадами и прочими почётными восточными почестями.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 347
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 11:26
фанаты понтов и пафоса
южноамериканские индейцы тоже при виде стеклянных бусиков таяли от счастья.
деловых же людей на арабию с султанами и конями не купить
южноамериканские индейцы тоже при виде стеклянных бусиков таяли от счастья.
деловых же людей на арабию с султанами и конями не купить
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 06.10.16
- Сообщений:
- 2074
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 12:19
Цитата:
"...явно провалившуюся"😁с чего это?
Всё идёт своим чередом.
ACROS:
"...явно провалившуюся"😁с чего это?
Всё идёт своим чередом.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34214
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 14:13
Цитата:
Я поддерживаю спортиков нацистов?
Ну как покажи где, даже интересно, коль речь идет о спортсменах..
Сыкымы:
Ты, когда нацистов поддерживаешь, про параметры подумал?
Ты, когда нацистов поддерживаешь, про параметры подумал?
Я поддерживаю спортиков нацистов?
Ну как покажи где, даже интересно, коль речь идет о спортсменах..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34214
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 15:10
О как, Z-патриоты прорвались наконец то ко мне в одноклассники, на которых я бываю раз в пятилетку, угрожают, порочат честь моей семьи..
Любят Россию..
Это же надо так торкнуть?
Место встречи назначил, и испугался.
В этом весь их Зэтпатриотизм..
Любят Россию..
Это же надо так торкнуть?
Место встречи назначил, и испугался.
В этом весь их Зэтпатриотизм..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5326
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.12.23 - 15:36
Цитата:
Атаннын басы!!!
Где Киев за три дня?
Почти 400 000 убитых русских парней; бомбёжка глубинных российских городов украинскими ПВО; даже в Питере и Москве неспокойно и опасно ходить на массовые мероприятия, подозреваю что и на новый год хо.., пардон, украинцы что нибудь выкинут в виде терракта.
Горожанин_kst:
с чего это?
с чего это?
Атаннын басы!!!
Где Киев за три дня?
Почти 400 000 убитых русских парней; бомбёжка глубинных российских городов украинскими ПВО; даже в Питере и Москве неспокойно и опасно ходить на массовые мероприятия, подозреваю что и на новый год хо.., пардон, украинцы что нибудь выкинут в виде терракта.
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