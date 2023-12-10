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≡ Где такое еще увидишь? Только в Америке - От марафона до музея Harley-Davidson - такими открылись США костанайскому путешественнику
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48155
Где такое еще увидишь? Только в Америке - От марафона до музея Harley-Davidson - такими открылись США костанайскому путешественнику
Отправлено: 10.12.23 - 14:06
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Свое путешествие Сергей ФРУНЗЕ начал с Чикаго. Здесь 8 октября проходил один из элитных беговых стартов из «большой шестерки» - World Marathon Majors. Но каждый марафонец мечтает получить заветную медаль Six Star Finisher World Marathon Majors. Она демонстрирует финиш на всех шести пробегах. К этой цели в ближайшие минимум 3 года и максимум 6 лет стремится костанаец.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1082
Re: Где такое еще увидишь? Только в Америке - От марафона до...
Отправлено: 10.12.23 - 14:06
#1
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Почему люди упорно путают континент под названием "Америка" со страной под названием "США"?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34214
Где такое еще увидишь? Только в Америке - От марафона до музея Harley-Davidson - такими открылись США костанайскому путешественнику
Отправлено: 10.12.23 - 15:50
#2
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Да, США велики не только силой и величием, а и красотой своей природы..
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