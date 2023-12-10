Отправлено: - 14:06

Свое путешествие Сергей ФРУНЗЕ начал с Чикаго. Здесь 8 октября проходил один из элитных беговых стартов из «большой шестерки» - World Marathon Majors. Но каждый марафонец мечтает получить заветную медаль Six Star Finisher World Marathon Majors. Она демонстрирует финиш на всех шести пробегах. К этой цели в ближайшие минимум 3 года и максимум 6 лет стремится костанаец.