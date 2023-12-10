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Юрий БОНДАРЕНКО: Что правит миром?
Юрий БОНДАРЕНКО: Что правит миром?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48155
Юрий БОНДАРЕНКО: Что правит миром?
Отправлено: 10.12.23 - 11:10
Во всех же новокоммунальных экспериментах одна главная прореха - зыбкость основы. Сегодня жизнь дома, подъезда может направляться самыми замечательными людьми. Но они же из жильцов. Жильцы же не крепостные, они не прикованы к месту жительства. А значит, и основа-то зыбкая.
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К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 347
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что правит миром?
Отправлено: 10.12.23 - 11:10
квартиры в многоквартирных жилых домах вообще не должны быть в частной собственности у жильцов квартиры. дом целиком, должен быть в частных руках а квартиры сдаваться в наем.
но, возможен и второй вариант. нужны жесточайшие правила и нормы владения квартирами, и ежегодная как минимум, проверка соблюдения этих правил. любое нарушение должно караться штрафом размером как минимум 10% от стоимости квартиры.
но, возможен и второй вариант. нужны жесточайшие правила и нормы владения квартирами, и ежегодная как минимум, проверка соблюдения этих правил. любое нарушение должно караться штрафом размером как минимум 10% от стоимости квартиры.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1150
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что правит миром?
Отправлено: 10.12.23 - 11:41
Философия однако!!!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6513
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что правит миром?
Отправлено: 10.12.23 - 12:33
Карл Маркс написавший Капитал,потом товарищ Ленин подхвативший идею исключающую частную собственность в сфере крупных производств и предприятий, к тому же в подтверждении этого огромный скачок в экономике целой страны. Теперь нам говорят наоборот,что без единого хозяйна всё придет в упадок. Где собака зарыта, никто не поймет.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1082
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что правит миром?
Отправлено: 10.12.23 - 13:07
Миром правят ростовщики. Если хорошо присмотреться.
Рост экономики измеряется не натуральными величинами в кубометрах, тоннах и погонных метрах, а какими-то никому толком не понятными котировками, индексами и прочей виртуальной шелухой - чтобы контролировать процессы могли только те, кто весь этот виртуальный туман создаёт.
Перевод абсолютно всего денежного потока в ту же виртуальную "реальность" - дабы контролировать каждый наш шаг.
Создание надправительственной структуры под название МВФ вообще позволяет им указывать целым, казалось бы, независимым государствам, что, как и когда им можно делать, а что - нельзя.
И так - чего ни коснись, везде торчат уши ростовщиков и их загребущие ручёнки.
Рост экономики измеряется не натуральными величинами в кубометрах, тоннах и погонных метрах, а какими-то никому толком не понятными котировками, индексами и прочей виртуальной шелухой - чтобы контролировать процессы могли только те, кто весь этот виртуальный туман создаёт.
Перевод абсолютно всего денежного потока в ту же виртуальную "реальность" - дабы контролировать каждый наш шаг.
Создание надправительственной структуры под название МВФ вообще позволяет им указывать целым, казалось бы, независимым государствам, что, как и когда им можно делать, а что - нельзя.
И так - чего ни коснись, везде торчат уши ростовщиков и их загребущие ручёнки.
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4422
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что правит миром?
Отправлено: 10.12.23 - 14:54
Слог автора сложный и мысли путанные.
Коммунальная система везде (во всех государствах!) - одна из сложных систем!
У нас все архитекторы работают в угоду не самой архитектуре (как искусству замысла проектирования), не интересам народа, а только акимам различных уровней. Потому у нас и точечные застройки, и возведение высоток среди малоэтажной застройки, как будто места не хватает. При этом отсутствуют инфраструктура, инженерные сети не тянут нагрузки или работают на последнем издыхании.
"Народ спит - просыпается мафия"... Она же - коррупция!
Большинство чиновников, облеченных властью, заняты проблемами наполнения собственного кармана и отрабатывают интересы тех, кто их протеже.
Им некогда работать! Работают их наёмные специалисты мелкого ранга, которых называют чиновниками, но без власти и возможностей.
Народ хлопает в ладошки, когда антикор берёт высоких чиновников, но фантазия его дальше конфискации и пули в затылок не работает. Сам же антикор тоже понимает, что из ванны можно черпать воду ложкой, но эффективность этого равна нулю. Требуется внести коррективы в систему противодействия коррупции. Но кто может это сделать?
Народ терпеливо ждёт инициативы сверху...
Коммунальная система везде (во всех государствах!) - одна из сложных систем!
У нас все архитекторы работают в угоду не самой архитектуре (как искусству замысла проектирования), не интересам народа, а только акимам различных уровней. Потому у нас и точечные застройки, и возведение высоток среди малоэтажной застройки, как будто места не хватает. При этом отсутствуют инфраструктура, инженерные сети не тянут нагрузки или работают на последнем издыхании.
"Народ спит - просыпается мафия"... Она же - коррупция!
Большинство чиновников, облеченных властью, заняты проблемами наполнения собственного кармана и отрабатывают интересы тех, кто их протеже.
Им некогда работать! Работают их наёмные специалисты мелкого ранга, которых называют чиновниками, но без власти и возможностей.
Народ хлопает в ладошки, когда антикор берёт высоких чиновников, но фантазия его дальше конфискации и пули в затылок не работает. Сам же антикор тоже понимает, что из ванны можно черпать воду ложкой, но эффективность этого равна нулю. Требуется внести коррективы в систему противодействия коррупции. Но кто может это сделать?
Народ терпеливо ждёт инициативы сверху...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34214
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что правит миром?
Отправлено: 10.12.23 - 15:13
Цитата:
То есть остаться и ждать, подобно баранам?
Для начала хотя бы понимать, чувствовать эту банальную истину, а не искать привычные разумные объяснения там, где их просто-напросто нет и быть не может.
То есть остаться и ждать, подобно баранам?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34214
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что правит миром?
Отправлено: 10.12.23 - 15:18
Цитата:
Вы давно в дома то ходили, где правят ПКСК?
Ходили по подвалам, смотрели насосные, по чердакам?
Но ПКСК-то (хорошие ли, плохие ли) - островки стабильности в нашем все более шатком мире. Во всех же новокоммунальных
Вы давно в дома то ходили, где правят ПКСК?
Ходили по подвалам, смотрели насосные, по чердакам?
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