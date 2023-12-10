Отправлено: - 11:10

abaika95:

публичное унижение российской власти

Цитата:Не думаю: спортсмен всю жизнь тренировался, насиловал своё тело - ради одной цели - быть чемпионом и ради этого он может ПОЙТИ на всё, и весь СПОРТИВНЫЙ мир это понимает, а то что вы о чём говорите - это пропаганда и группо-корыстные цели лоббистов и дельцов от спорта.А, то что он может прилюдно покритиковать пресловутую и явно провалившую СВО, ничего в этом зазорного нет: - всего лишь - маленькая ложь во имя большой правды.Муххамед Али ( Кассиус Клей) - как был великим, порхающим, боксёром, так им и остался в истории, а его слова про Вьетнам все уже почти забыли.И про унижение: - Президент ПЕРВОЙ экономики Европы, мощной индустриальной державы, члена всемогущей СЕМЁРКИ- ПОЛЧАСА ждал что бы его встретил хоть какой нибудь дежурный клерк-араб с городской мэрии, а всеми загнанного, и якобы униженного, находящегося в ориентировке во ВСЕМИРНОМ розыске и соответственно в статусе "беглого", президента Путина с четырьмя боевыми самолётами вооруженных ядерными боеголовками, почему то встречала вся Арабия во главе со всеми султанами, с конскими парадами и прочими почётными восточными почестями.