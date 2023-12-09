Re: "Вопросы без ясных ответов" - ПВС для бездомных...

Отправлено: - 07:44

Надо при жизни памятник ставить Валентине Каралаш, надежде Васильевне и сподвижникам, откуда они сил берут работать на производстве,для дома и семье и ещё любить животных и отдавать себя для них, я восхищаюсь вами, здоровья и сил вам....