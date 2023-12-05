Статья будет тяжёлая для восприятия, но поднять эту тему - необходимо для нашего общества. Больные дети, не ангиной и насморком, а дети с врождёнными заболеваниями мозговой активности. Многие заболевания идентифицируют внутриутробно, остальные при рождении ребенка. Читать новость
А город, заказанный в камень и бетон; а отсутствие кислорода в результате идиотского и неконтроллируемого кронирования; а продукты, в которых упаковка - это самый натуральный компонент (я про изобилие пальмового масла, всяких Е-шек и "идентичных натуральному" компонентов) Все это тоже эгоизм родителей? Это весьма сильно сказывается на здоровье и будущих мам, и детей. А лекарства, закупаемые через госзакупки? Самые низкие по предлагаемым ценам и сомнительного качества...
Это очень больная тема и решения у неё нет.Евгеника всегда считалась симптомом фашизма, поэтому государство не будет и не должно вмешиваться в эту область. Здесь всё зависит от родителей. Если в женской консультации при постановке на учёт беременным в обязательном порядке показывали бы документальные фильмы из разряда сугубо для медицинского использования, где правдиво отображена последующая жизнь этого существа ( извините ) и родственников, наверное, это отрезвило наиболее фанатичных, но недальновидных яжматерей.
vofkakst: в камень и бетон; а отсутствие кислорода в результате идиотского и неконтроллируемого кронирования; а продукты, в которых упаковка - это самый натуральный компонент (я про изобилие пальмового масла, всяких Е-шек и "идентичных натуральному" компонентов)
При этом продолжительность жизни как ни странно растёт. Парадокс?
Тема странная и страшная. Я не знаю как определить своё отношение к ней.С одной стороны деток жалко всех, с другой стороны, а может было лучше не выхаживать, чтобы не мучился. С одной стороны вроде выходили 500 граммового ребёнка стал полноценным членом общества, а какое у него будет потомство? Ведь как шло развитие общества. Только самый сильный самец мог оплодотворять самку, отсюда шло улучшение породы.Не идёт ли вымывание генофонда? Тут вопросов больше , чем ответов и никаким изучением общественного мнения проблему не решить, а чтобы решить её нужно быть истинным фашистом, не ведающим жалости.
В СССР, если ребёнок рождался при сроке 26 недель весом менее 1 кг, то его не регистрировали и справку о рождении не выдавали, пока он не проживал первые 168 часов. Ныне ВОЗ предлагает новые критерии по живорожденности. Это 4 критерия – дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины, сокращение кожного покрова. То есть, при наличии хотя бы одного из этих критериев, современные врачи обязаны регистрировать ребенка как живорожденного вне зависимости от массы тела. Видимо, современная медицина исключила из практики фактор естественного отбора
Скажу за себя. Если бы у меня родился инвалид. То мне не хватило бы совести отдать его в дет дом . Оставил бы себе. Понимаю что будет сложно. Но значит бог так решил что б я этот крест нёс всё свою оставшуюся жизнь.
Что тут обсуждать. Люди разные, кто-то до последней копейки из пенсии тратит на корм дворовым котятам и собакам, а кто-то ставит капаканы и может содрать шкуру из живого сурка. Так и тут. Как говорится кесарю кесарево, такой бумеранг может прилететь любому из нас. Только как на него ответить каждый выберет сам....
это уже слишком длинная логическая цепочка, в ней больше чем одна итерация. крестоносцы с таким не справляются. но вы верно заметили. куда направляются игрушки более не нужные своим владельцам? на полигон тбо.
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