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≡ "Вопросы без ясных ответов" - ПВС для бездомных животных в Рудном открыли год назад. Что изменилось?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48153
"Вопросы без ясных ответов" - ПВС для бездомных животных в Рудном открыли год назад. Что изменилось?
Отправлено: 09.12.23 - 23:08
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Волонтеры решали самые разные проблемы: отсутствие корма для большого числа животных, обеспечение медицинской помощью, поиск новых домов для питомцев, отношения с коммунальными службами и... отсутствие поддержки от акимата
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1530
Re: "Вопросы без ясных ответов" - ПВС для бездомных...
Отправлено: 09.12.23 - 23:08
#1
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Цитата:
- Своими силами и при помощи неравнодушных людей мы содержим животных, - говорит Каралаш. -

Источник:

Это же ваш выбор!

Цитата:
Постоянно обращаемся за помощью в приобретении кормов, вакцин, лекарств и организуем сборы на лечение тяжелобольных животных.

Источник:

Акиматовские деньги это наши налоги! Некоторые предприимчивые люди превратили эту проблему в свой бизнес! Никакого учёта никакого контроля..
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6511
Re: "Вопросы без ясных ответов" - ПВС для бездомных...
Отправлено: 10.12.23 - 07:44
#2
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Надо при жизни памятник ставить Валентине Каралаш, надежде Васильевне и сподвижникам, откуда они сил берут работать на производстве,для дома и семье и ещё любить животных и отдавать себя для них, я восхищаюсь вами, здоровья и сил вам....
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1530
Re: "Вопросы без ясных ответов" - ПВС для бездомных...
Отправлено: 10.12.23 - 09:09
#3
Комментарий удален модератором.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
343
Re: "Вопросы без ясных ответов" - ПВС для бездомных...
Отправлено: 10.12.23 - 09:16
#4
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всё верно! у этого заведения и не должно быть никакой!! государственной поддержки.
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