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Полная вина работодателя: правительственная комиссия завершила расследование причин пожара на шахте имени Костенко
Полная вина работодателя: правительственная комиссия завершила расследование причин пожара на шахте имени Костенко
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48153
Полная вина работодателя: правительственная комиссия завершила расследование причин пожара на шахте имени Костенко
Отправлено: 09.12.23 - 20:37
Комиссия также выявила нарушения требований промышленной безопасности. В частности, отмечены неудовлетворительная организация работ и отсутствие необходимого производственного контроля за опасными производственными факторами.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34209
Re: Полная вина работодателя: правительственная комиссия...
Отправлено: 09.12.23 - 20:37
Полная вина работодателя...
Как то по крысятничатничаски, или как там.
А кто вообще разрешения давал, контролировал, проверял, не государство ли?
Кто в конце концов крышевал от всяких проверок этот бизнес, не государи?
Бизнес уже как следствие, а причина в том, что государство только наживалось на этом, скупая виллы и дома на Западе в личных целях и закрывало глаза на все.
Кто знает, сколько государи скупили вилл, яхт и самолетов за крышевание бизнеса?
Как то по крысятничатничаски, или как там.
А кто вообще разрешения давал, контролировал, проверял, не государство ли?
Кто в конце концов крышевал от всяких проверок этот бизнес, не государи?
Бизнес уже как следствие, а причина в том, что государство только наживалось на этом, скупая виллы и дома на Западе в личных целях и закрывало глаза на все.
Кто знает, сколько государи скупили вилл, яхт и самолетов за крышевание бизнеса?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34209
Re: Полная вина работодателя: правительственная комиссия...
Отправлено: 09.12.23 - 20:38
А теперь:
Цитата:
Цитата:
Полная вина работодателя: правительственная комиссия завершила расследование причин пожара на шахте имени Костенко
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5324
Re: Полная вина работодателя: правительственная комиссия...
Отправлено: 09.12.23 - 21:04
Цитата://привлекли руководящий и инженерно-технический состав шахты в количестве семи человек, подозреваемых в необеспечении мер безопасности//
Там есть, в числе, этих руководящих и инженерно-технических работников, фамилии на индийский языке, или все Мыркымбаевы и Пупкины ??
Там есть, в числе, этих руководящих и инженерно-технических работников, фамилии на индийский языке, или все Мыркымбаевы и Пупкины ??
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 704
Re: Полная вина работодателя: правительственная комиссия...
Отправлено: 09.12.23 - 21:37
.....незнаю кому требовалось столько смертей чтоб начать расследование?Народ видит как власть закрывает глаза на все эти Митталовские безобразия почему у него на европейских стальлитейных заводах нету нарушений и многочисленных жертв? Это потому что он соблюдает все технологии и тех.безопасности если он не будет соблюдать его выпнут с еврорынка ....а что у нас? мы как были нелюди для них так и остались не ценят они наши жизни....бабы наражают.
Полная вина работодателя: правительственная комиссия завершила расследование причин пожара на шахте имени Костенко
Отправлено: 10.12.23 - 01:16
Комментарий удален модератором.
Полная вина работодателя: правительственная комиссия завершила расследование причин пожара на шахте имени Костенко
Отправлено: 10.12.23 - 01:22
Комментарий удален модератором.
Полная вина работодателя: правительственная комиссия завершила расследование причин пожара на шахте имени Костенко
Отправлено: 10.12.23 - 01:23
Комментарий удален модератором.
Полная вина работодателя: правительственная комиссия завершила расследование причин пожара на шахте имени Костенко
Отправлено: 10.12.23 - 01:24
Цитата:
Ты, когда на "лапу" даёшь, спрашиваешь себя?
111:
то в конце концов крышевал от всяких проверок этот бизнес
то в конце концов крышевал от всяких проверок этот бизнес
Ты, когда на "лапу" даёшь, спрашиваешь себя?
Полная вина работодателя: правительственная комиссия завершила расследование причин пожара на шахте имени Костенко
Отправлено: 10.12.23 - 01:25
Цитата:
Твой "бизнес" в чём?
111:
Бизнес уже как следствие,
Бизнес уже как следствие,
Твой "бизнес" в чём?
Полная вина работодателя: правительственная комиссия завершила расследование причин пожара на шахте имени Костенко
Отправлено: 10.12.23 - 01:26
Цитата:
Ты на ком наживался?
111:
государство только наживалось на этом,
государство только наживалось на этом,
Ты на ком наживался?
Полная вина работодателя: правительственная комиссия завершила расследование причин пожара на шахте имени Костенко
Отправлено: 10.12.23 - 01:26
Цитата:
А ты не в личных?
111:
в личных целях
в личных целях
А ты не в личных?
Полная вина работодателя: правительственная комиссия завершила расследование причин пожара на шахте имени Костенко
Отправлено: 10.12.23 - 01:27
Цитата:
А теперь расскажи про 7%
111:
А теперь
А теперь
А теперь расскажи про 7%
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6511
Re: Полная вина работодателя: правительственная комиссия...
Отправлено: 10.12.23 - 07:40
Владелец в одном из интервью западным журналистам сказал, что средств выделяет даже больше чем в аналогичных рудниках, но алчность и жадность местного руководителя не доводит эти средства по назначению. Очень даже правдиво сказано....
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